Из-за ливней на юго-западе Японии погибли 18 человек

На юго-западе Японии из-за ливней погибли 18 человек, семеро пропали без вести, один человек госпитализирован и находится в тяжелом состоянии. Информацию передает местное общественное телевидение.

"Большинство жертв - постояльцы дома престарелых в поселке Кумамура, который оказался затопленным из-за разлива реки. Прибывшие на место спасатели смогли извлечь тела 14 человек", - со ссылкой на источник пишет ТАСС.

Свыше 200 тысяч человек получили рекомендации эвакуироваться в префектурах Кумамото и Кагосима. Ливневые дожди, обрушившиеся на юго-запад Японии, привели к разливам рек, оползням и затоплению обширных территорий. Стихия оставила без света более шести тысяч домов в префектуре Кумамото.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ направил в зону стихийного бедствия около десяти тысяч военнослужащих наземных Сил самообороны, которые оказывают поддержку местным спасательным службам.