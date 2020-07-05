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05.07.2020 06:00
Рубрика: Экономика

К концу лета курс рубля может вернуться к показателям апреля

Текст: Георгий Панин
В конце этой рабочей недели на мировых финансовых рынках наблюдался штиль из-за отсутствия на них инвесторов США. Это случилось перед Днем независимости, который отмечали вчера, 4 июля. В такой обстановке наш рубль ушел на новые минимумы.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Специально для "Российской газеты" Михаил Коган, руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами", назвал факторы, влияющие на рубль, и дал прогноз по курсу до конца лета:

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- В ближайшее время, - прогнозирует эксперт, - курс евро может взять в качестве ориентира уровень в 82 рубля, курс - доллара - 73 рубля. После Дня независимости в США, перед которым на рынках, как правило превалирует оптимизм, настроения могут перемениться.

Через неделю стартует сезон квартальных отчетов корпораций, который едва ли преподнесет положительные сюрпризы. К тому же в последнее время резко ухудшилась эпидемиологическая ситуация с COVID-19 в мире. В том числе и в самих США, вынуждая власти отдельных штатов возвращать в том или ином виде ограничения.

По этой причине, даже если в понедельник индекс деловой активности в сфере услуг США в 17-00 покажет оптимистичную картину за июнь, (как и в пятницу по аналогичным индексам в Европе и Китая), участники рынка начнут придавать им меньшее значение. Они будут понимать, что в июле ситуация может усугубиться.

Фото: Максим Чурусов/ТАСС
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К более осторожному поведению будет подталкивать ужесточение риторики между США и Китаем после принятия Гонконгом закона о безопасности. Вдобавок к этому, инвесторы по мере приближения к ноябрьским выборам в США начнут предпочитать более консервативные инструменты, поскольку один из кандидатов - Джо Байден - обещал отменить введенные Трампом налоговые послабления.

Если влияние этих факторов останется в силе на протяжении всего лета, то курс доллара сможет выйти на более высокие уровни - 75-77 рублей (по данным ЦБ РФ, 77 рублей доллар стоил 23 апреля). А евро - при условии ослабления доллара в паре с ним - вплоть до 88 рублей (к таком показателю евро приближался 20 марта).

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