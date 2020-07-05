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05.07.2020 20:15
Рубрика: Власть

Клиенты под защитой

Кабинет министров поможет бизнесу в профилактике COVID-19
Текст: Владимир Кузьмин
Российская газета - Федеральный выпуск № 145(8199)
Около 500 тысяч малых и средних предприятий смогут подать заявку на господдержку для выполнения санитарных требований Роспотребнадзора при работе с клиентами в период пандемии COVID-19.
Михаил Мишустин утвердил правила выдачи субсидий для бизнеса на профилактику коронавируса. Фото: Дмитрий Астахов/Pool/ТАСС Михаил Мишустин утвердил правила выдачи субсидий для бизнеса на профилактику коронавируса. Фото: Дмитрий Астахов/Pool/ТАСС
Михаил Мишустин утвердил правила выдачи субсидий для бизнеса на профилактику коронавируса. Фото: Дмитрий Астахов/Pool/ТАСС

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил правила выдачи субсидий бизнесу для профилактики коронавирусной инфекции. На эти цели ранее было выделено 20 миллиардов рублей. Помощь окажут организациям, работающим с клиентами напрямую и обязанным в этой связи выполнять предписания Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Это требует значительных расходов, и правительство готово частично помочь.

Размер субсидии рассчитывается из 15 000 рублей на первоначальные расходы и по 6500 рублей на каждого сотрудника по численности на май 2020 года. Индивидуальные предприниматели без наемного персонала могут претендовать только на первую, фиксированную часть.

Мишустин: Объем расходов бюджета могут превысить на 1,8 трлн рублей

Утвержден перечень сфер деятельности, которым необходима новая форма поддержки. Право на субсидию предоставлено малым и средним предприятиям, работающим в сферах бытовых услуг, общественного питания, спорта и развлечений, санаторно-курортного отдыха, дополнительного образования детей и взрослых и дневного ухода за детьми, а также социально ориентированным некоммерческим организациям. Для гостиниц и других объектов размещения туристов установлено условие, что номерной фонд не должен превышать 100 номеров. Кроме того, за помощью могут обращаться организации МСП, производящие и реализующие подакцизную продукцию. Претенденты не должны иметь недоимки по налогам и страховым взносам свыше трех тысяч рублей, проходить процедуру ликвидации или банкротства.

Заявку на субсидию необходимо подать в Федеральную налоговую службу через личный кабинет налогоплательщика с 15 июля по 15 августа включительно.

Кабинетом министров принято несколько дополнительных решений, относящихся к медицинской составляющей борьбы с коронавирусом. Во-первых, выделено 7,45 миллиарда рублей на президентские стимулирующие выплаты медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании помощи гражданам с коронавирусной инфекцией. Ранее, выполняя поручение президента, доплаты продлили еще на два месяца - июль и август. Подписанным распоряжением, средства в полном объеме распределены между регионами. Более 1,5 миллиарда рублей предназначены для Москвы, Санкт-Петербург получит 1,2 миллиарда.

Размер субсидии составит 15 тысяч рублей на первоначальные расходы и 6,5 тысячи рублей на каждого сотрудника организации

Во-вторых, Михаил Мишустин подписал постановление правительства, совершенствующее процедуру включения лекарств в перечень препаратов, которые могут закупаться медучреждениями по торговым наименованиям. Расширен круг специалистов, привлекаемых к формированию списка. Рассматривать заявки смогут не менее двух главных внештатных специалистов министерства здравоохранения, специализирующихся в вопросах применения препарата. Они, в свою очередь, будут собирать экспертные мнения от медицинских и фармацевтических сообществ.

Документ также позволит пациентам лечиться дома теми же препаратами, которые врачи назначали им в стационаре. Это правило будет действовать и при переводе в другое медицинское учреждение.

Правительство выделило 7,45 миллиарда рублей на президентские стимулирующие выплаты медработникам. Фото: Владимир Аносов
Власть Работа власти Внутренняя политика Правительство Пандемия коронавируса COVID-19

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