Кабинет министров поможет бизнесу в профилактике COVID-19

Около 500 тысяч малых и средних предприятий смогут подать заявку на господдержку для выполнения санитарных требований Роспотребнадзора при работе с клиентами в период пандемии COVID-19.

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил правила выдачи субсидий бизнесу для профилактики коронавирусной инфекции. На эти цели ранее было выделено 20 миллиардов рублей. Помощь окажут организациям, работающим с клиентами напрямую и обязанным в этой связи выполнять предписания Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Это требует значительных расходов, и правительство готово частично помочь.

Размер субсидии рассчитывается из 15 000 рублей на первоначальные расходы и по 6500 рублей на каждого сотрудника по численности на май 2020 года. Индивидуальные предприниматели без наемного персонала могут претендовать только на первую, фиксированную часть.

Утвержден перечень сфер деятельности, которым необходима новая форма поддержки. Право на субсидию предоставлено малым и средним предприятиям, работающим в сферах бытовых услуг, общественного питания, спорта и развлечений, санаторно-курортного отдыха, дополнительного образования детей и взрослых и дневного ухода за детьми, а также социально ориентированным некоммерческим организациям. Для гостиниц и других объектов размещения туристов установлено условие, что номерной фонд не должен превышать 100 номеров. Кроме того, за помощью могут обращаться организации МСП, производящие и реализующие подакцизную продукцию. Претенденты не должны иметь недоимки по налогам и страховым взносам свыше трех тысяч рублей, проходить процедуру ликвидации или банкротства.

Заявку на субсидию необходимо подать в Федеральную налоговую службу через личный кабинет налогоплательщика с 15 июля по 15 августа включительно.

Кабинетом министров принято несколько дополнительных решений, относящихся к медицинской составляющей борьбы с коронавирусом. Во-первых, выделено 7,45 миллиарда рублей на президентские стимулирующие выплаты медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании помощи гражданам с коронавирусной инфекцией. Ранее, выполняя поручение президента, доплаты продлили еще на два месяца - июль и август. Подписанным распоряжением, средства в полном объеме распределены между регионами. Более 1,5 миллиарда рублей предназначены для Москвы, Санкт-Петербург получит 1,2 миллиарда.

Размер субсидии составит 15 тысяч рублей на первоначальные расходы и 6,5 тысячи рублей на каждого сотрудника организации

Во-вторых, Михаил Мишустин подписал постановление правительства, совершенствующее процедуру включения лекарств в перечень препаратов, которые могут закупаться медучреждениями по торговым наименованиям. Расширен круг специалистов, привлекаемых к формированию списка. Рассматривать заявки смогут не менее двух главных внештатных специалистов министерства здравоохранения, специализирующихся в вопросах применения препарата. Они, в свою очередь, будут собирать экспертные мнения от медицинских и фармацевтических сообществ.

Документ также позволит пациентам лечиться дома теми же препаратами, которые врачи назначали им в стационаре. Это правило будет действовать и при переводе в другое медицинское учреждение.