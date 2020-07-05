Как 80 лет назад в Красной армии появилась шапка-ушанка

Согласно приказу Наркомата обороны СССР №187 от 5 июля 1940 года в Красной армии и милиции были введены шапки-ушанки. До этого красноармейцы щеголяли в легендарных шлемах-буденовках.

Прежде чем стать одним из символов советских солдат, шапке-ушанке пришлось пройти сложный путь эволюции.

"В силу климата на Руси издавна бытовали шапки типа крестьянского треуха позволявшие прикрывать не только целиком голову, но и шею. А перед Первой мировой войной в русской армии для нижних чинов была введена папаха, имевшая опускавшийся задний клапан", - пишет в Военно-историческом журнале кандидат исторических наук Александр Печейкин.

В годы Гражданской войны в моду вошли шлемы-буденовки, которые летом были хлопчато-бумажными, а зимой - шерстяными. Папахи - как снаряжение контрреволюционных элементов: офицеров, казаков и басмачей, носить запрещалось.

Однако, вскоре у буденовки появился конкурент. Моряки-краснофлотцы в 1924 году ввели зимнюю шапку, очень похожую на будущую армейскую ушанку. Эта шапка шилась из черного мундирного сукна со стеганной на вате подкладкой. Назатыльник с наушниками и козырек изготавливались из черного меха.

Другим предком оказалась шапка-финка, принятая на снабжение войск 31 января 1931 года. В зимнее время ее носили военнослужащие среднего, старшего и высшего начальствующего состава. Офицеры войск ОГПУ - НКВД также могли ее использовать в качестве зимнего головного убора.

Однако основным головным убором личного состава всех родов войск Красной армии оставался чуть измененный зимний шлем образца 1919 года - утепленная буденовка. Советско-финская война показала его абсолютную непригодность при зимних морозах. Узнав, что красноармейцы замерзают в Карельских лесах предприятия Ленинграда экстренно начали обеспечивать бойцов ушанками - в части они попадали с формулировкой "для опытных испытаний".

Шапка-ушанка имела колпак, стеганую тулью и околыш. Первоначально околыш, состоявший из козырька и назатыльника с наушниками, завязывавшимися на тесьму, обшивался мехом цигейковой овчины. Стриженый мех длиной 12 - 14 миллиметров окрашивался в серый цвет "под крота" или "под платину". Полковники и генералы могли шить папахи за свой счет из натурального барашка или серого каракуля.

В декабре 1941 года одетые в ушанки бойцы РККА разгромили под Москвой немецкие части, замерзавшие в пилотках, кепи и шерстяных подшлемниках.

Однако с началом Великой Отечественной войны потребовалось удешевить производство ушанок. В сентябре 1941 года ввиду острого дефицита искусственного меха ряду фабрик был разрешен пошив ушанок рядового состава из ворсованной полушерстяной ткани - так называемого бобрика.

Действовали правила ношения ушанки: прямо, без наклона, так, чтобы нижний край находился на ширине двух пальцев над бровями, а центр звездочки или кокарды - над переносицей. Опускать наушники разрешалось вне строя при температуре ниже - 10 градусов, а в строю - по приказанию командира, причем наушники обязательно завязывались под подбородком.

В годы войны Красная армия получила свыше 24 миллионов головных уборов. Без особых трансформаций, не считая изменений размеров меховых деталей околыша шапка-ушанка оставалась на военный службе до 2010 годов.