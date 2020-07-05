Как бесплатно освоить новую профессию в декретном отпуске

К 1 июля более 30 тысяч неработающих женщин, которые ухаживают за детьми младше трех лет, заключили договор на бесплатное переобучение или повышение квалификации в рамках нацпроекта "Демография", сообщили "РГ" в Минтруде.

Почти 21 тысяча женщин уже освоили выбранные специальности, несмотря на то, что программы в период введения карантинных мер были организованы дистанционно. Больше всего желающих записались на курсы повышения компьютерной грамотности и освоения специализированных компьютерных программ.

Получить направление на профессиональное обучение может любая женщина, которая находится в декрете или не работает, потому что сидит дома с маленьким ребенком, отмечают в АНО "Национальные приоритеты". Получить направление на переобучение можно в центре занятости, при этом неработающим женщинам в период освоения новых знаний будет выплачиваться стипендия в размере минимального размера оплаты труда - 12 130 рублей. Для женщин в декретном отпуске обучение может быть организовано по направлению работодателя. В этом случае работодатель обращается в центр занятости для заключения соглашения об организации обучения работника.

Повышение квалификации и переподготовка для женщин проводятся бесплатно как по рабочим профессиям, так и должностям служащих.

Так, в Ростовской области в 2020 году осваивают новые профессии в рамках нацпроекта 436 женщин, которые находятся в декретном отпуске по уходу за ребенком или имеют детей-дошкольников и сами при этом не работают. До конца года их станет еще больше: воспользоваться возможностью пройти бесплатное обучение в текущем году смогут не менее 940 женщин, обратившихся в органы службы занятости, сообщил "РГ" заместитель губернатора Сергей Бондарев.

Сотрудница, которая в декрете прошла курсы, сможет продвинуться по карьерной лестнице, а у неработающей женщины будет больше возможностей найти работу

Обучение организовано с учетом уже имеющегося образования и опыта работы, отметили в управлении информационной политики регионального правительства. Обучение ведется по востребованным на рынке труда специальностям. Это, в частности, бухгалтерский учет, документационное обеспечение деятельности организации, социальная работа, ценообразование и сметное дело в строительстве, сестринское дело, управление персоналом, контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд.

После пройденных курсов сотрудница, которая с пользой провела время в декретном отпуске, сможет продвинуться по карьерной лестнице. А неработающие женщины с детьми дошкольного возраста получат больше возможностей найти работу.

В Ставропольском крае молодые мамы повышают квалификацию по 30 профессиям, так что выбрать есть из чего. Здесь также стараются подбирать только реально востребованные на рынке специальности - бухгалтер, воспитатель, визажист-стилист, специалист по сметному ценообразованию. Новую работу, причем даже удаленную или со свободным графиком, с этими профессиями в регионе можно найти за пару дней - спрос всегда есть.

Учатся женщины с детьми в лицензированных образовательных организациях, с которыми центр занятости заключает договор. Сейчас в регионе уже повысили квалификацию или совсем сменили профессию больше 500 женщин. Программа не ограничивает женщин какими-то рамками. Например, Юлия Луценко из села Грачевка с высшим образованием педагога-психолога прошла переподготовку и сразу стала заместителем директора организации, рассказали "РГ" в пресс-службе минтруда Ставропольского края. Всего в 2020 году абсолютно бесплатно новую профессию в регионе смогут получить около 600 ставропольчанок, средства на их образование уже выделены из бюджетов федерального и краевого уровня.

30 тысяч неработающих женщин, которые ухаживают за детьми младше трех лет, заключили договор на бесплатное переобучение или повышение квалификации в рамках нацпроекта "Демография"

В Ярославской области в этом году по нацпроекту обучат больше 370 молодых мам. В региональном департаменте государственной службы занятости населения рассказали, что 69 женщин обучение завершили, около 170 учатся, а больше 120 ждут своей очереди. Здесь, как и в других регионах, из-за COVID-ограничений учиться женщинам пришлось в онлайн-формате или разбившись на очень маленькие группы (до пяти человек) и с соблюдением всех санэпидправил.

Выбор для профессионального роста у молодых ярославских мам широкий - в списке несколько десятков специальностей. Но самыми востребованными оказались бухгалтерский учет и налогообложение, педагогика дошкольного образования, управление персоналом и кадровое делопроизводство, бренд-менеджмент, портной, специалист по маникюру, парикмахер, секретарь руководителя, художник компьютерной графики.