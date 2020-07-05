Как в США разворовывают деньги для восстановления Афганистана

Прозвучавшие в американской прессе очередные голословные обвинения в адрес России, якобы финансирующей атаки талибов в Афганистане на военных США, настолько сильно возбудили конгресс, что спикер палаты представителей Нэнси Пелоси уже предложила ввести новые санкции против Москвы. И это несмотря на то, что этот "фейкньюз" категорически опровергли и в администрации Дональда Трампа, и в американском разведсообществе.

Парадокс заключается в том, что именно на Капитолийский холм регулярно направляются доклады о реальном положении дел в Афганистане. И в них речь раз за разом идет о тотальной коррупции, низкой эффективности и злоупотреблениях при работе американских госведомств в этой стране. Правда, об этом многие конгрессмены, политики и влиятельные чиновники в Вашингтоне предпочитают помалкивать, поскольку, очевидно, сами крепко "сидят" на сложившихся в Афганистане за последние 20 лет коррупционных схемах и махинациях.

С 2001 года в восстановление оккупированной горной страны американцы вложили более 137 миллиардов долларов (не считая 740 миллиардов, потраченных непосредственно на боевые действия). Такую астрономическую цифру в феврале привел в своем докладе конгрессу специальный генеральный инспектор США по реконструкции Афганистана (SIGAR) Джон Сопко, уточнив, что эта сумма в сегодняшних ценах сильно превышает послевоенный план Маршалла для Европы.

Эта инспекторская должность была введена в 2008 году, главным образом для проведения аудита за расходованием федеральных средств США на афганском направлении. Уже в тот момент и на фоне полившихся в Кабул денежных потоков рядового американского налогоплательщика должна была озадачить официально заявленная миссия SIGAR - "выявлять и предотвращать мошенничество, растраты и нарушения в ходе финансируемых США программ восстановления Афганистана". Как быстро выяснил взявшийся за это нелегкое дело в 2012 году Сопко, в нарушениях финансовой дисциплины, а точнее в коррупции и откатах, оказались замешаны и государственный департамент, и Пентагон, и Агентство США по международному развитию (USIAD). Последнее вашингтонское ведомство, по имеющимся данным, особенно преуспело на ниве "распилов" - по его линии коррупционерами прикарманивается до 50 процентов выделенных средств. Есть сведения, что в случае с программой улучшения положения женщин в афганских провинциях Бадахшан и Хост доля присвоенных бюрократами средств доходила до 90-95 процентов.

Используемая при этом схема довольна проста: USIAD через своих подрядчиков и субподрядчиков перечисляет средства на тот или иной гуманитарный проект афганским партнерам, которые обосновывают Кабулу его заведомо завышенную стоимость. После обналичивания контракта "дельта" возвращается связанным с американским ведомством лицам. Так, после проведенного офисом SIGAR аудита одного из проектов USIAD выяснилось, что выделенные по линии этого агентства деньги афганскому министерству здравоохранения оказались "под риском растраты, обмана и злоупотребления".

Не отстает от своих гражданских любителей поживиться на гуманитарном содействии Афганистану и оборонное ведомство США, самостоятельно реализующее программы по восстановлению афганской экономики. Восстанавливают ее американские генералы с необыкновенной, но легко объяснимой щедростью. В одном из своих многочисленных докладов конгрессу Джон Сопко привел следующий факт: минобороны США через подрядчиков потратило 43 миллиона долларов на строительство одной газовой АЗС в афганском Шибаргане, реальная стоимость которой составляет четверть от этой суммы.

"Министерство обороны заимствовало у американских налогоплательщиков 43 миллиона долларов для того, чтобы, судя по всему, построить самую дорогую заправочную станцию в мире", - саркастически заявил генеральный инспектор. Про то, куда ушли оставшийся три четверти, чиновник тактично умолчал.

На этом фоне вскрытая SIGAR растрата 150 миллионов долларов на создание VIP-условий проживания в Афганистане для руководящего состава на виллах или выкинутые на ветер 486 миллионов долларов американских налогоплательщиков на неиспользующиеся транспортные самолеты (позже их продали на металлолом за 32 тысячи долларов) - все это уже не выглядит чем-то из ряда вон выходящим.

Возникает вопрос: возможно, столь существенные денежные вливания из США хоть как-то помогли рядовым афганцам в строительстве безопасной и законопослушной страны? Увы, но и на этот вопрос ответ Сопко неутешителен: "вбрасывание миллиардов долларов в Афганскую экономику международными донорами под руководством США быстро увеличили риски коррупции. Соединенные Штаты и их партнеры потратили слишком много и слишком быстро при очень слабом надзоре". По его словам, обошедшийся США в 9 миллиардов долларов проект по борьбе с наркотиками "можно считать успешным лишь в том случае, если цель заключалась в достижении исторического рекорда по выращиванию конопли и опиума".

Впрочем, любые попытки Белого дома ограничить размер вбрасываемых в "бездонную афганскую бочку" денежных средств, похоже, неизбежно наталкиваются на скрытое сопротивление "сидящих на коррупционных темах" американских чиновников, лоббистов ВПК и связанных с ними военных.

Так, в марте госсекретарь Майк Помпео заявил о сокращении финансовой поддержки Кабула на 1 миллиард долларов. Уменьшения расходов сенат США потребовал и от минобороны, однако ни в том, ни в другом случае никаких сведений о снижении идущих в Афганистан финансовых потоков нет.

Причина этого, похоже, в том, что все "лакомые" контракты скрытно лоббируются в Вашингтоне кругом корыстно заинтересованных в них лиц. "Золотая жила" - закупки вооружений и боеприпасов для американского и натовского контингента, а также афганских сил безопасности. Специалисты подсчитали, что построй США линию по производству 5,56-миллиметровых патронов к стрелковому оружию в Афганистане, себестоимость одного выстрела из используемых коалицией и частично афганской армией автоматических винтовок М-4 составляла бы 12 центов. Однако с 2001 года десятки миллионов таких боеприпасов завозятся Пентагоном через сеть подрядчиков примерно по 57 центов за штуку. При этом говорить о финансовой транспарентности, а значит, и чистоплотности, не приходится, ведь содействие афганским силовикам ведется США через собственный фонд, а не международные структуры.

Другой пример - продавленный Вашингтоном в 2017 году отказ афганских ВВС от использования российских вертолетов Ми-17 и их замена на плохо подходящие к суровым условиям высокогорья и дорогостоящие американские машины UH-60 "Черный ястреб". Стоит ли удивляться, что ряд членов конгресса США активно лоббировали это решение лишь с одной целью - получить "пожертвования" на свои избирательные кампании от вертолетостроительной компании Sikorsky Aircraft Corp, производящей "Черные ястребы".

Кстати, этот сверхвыгодный американскому ВПК проект активно не нравился Кабулу, политическая зависимость которого что тогда, что сейчас играет на руку коррупционерам в США. А все усилия афганского руководства получить контроль над входящими в страну финансовыми потоками, как например, апрельская попытка президента Ашрафа Гани замкнуть на свою администрацию профильные подразделения министерства финансов, получают резкий отпор из Вашингтона. На далеких берегах Потомака не собираются подпускать к "денежным мешкам" даже своих подопечных.