Какие страны вновь ввели ограничения из-за COVID-19

После заявления представителей Всемирной организации здравоохранения о том, что "вирус еще не побежден", многие страны частично возобновили действие ограничительных мер во время пандемии, сообщает AFP.

Самые жесткие меры были введены в британском Лестере: как известно, на этой неделе город был закрыт для въезда и выезда. Исключение - машины с продовольственными товарами и транспорт чрезвычайных служб. В апреле Лестер уже закрывали на карантин после резкого роста заболеваемости в городе. Нынешняя вспышка обусловлена массовым заражением сотрудников местной швейной фабрики, которая, как выяснилось, незаконно работала в период изоляции. В результате заразились около сотни сотрудников. Карантин в городе введен до 14 июля.

Подобные меры предприняли и власти австралийского штата Виктория на фоне снятия ограничений по всей стране. Глава правительства штата Даниэль Эндрюс предупредил о "предстоящем ухудшении ситуации". Эти меры были приняты после обнаружения десятков случаев заболевания COVID-19 в девяти мельбурнских социальных кондоминиумах и общежитиях, в которых проживают малообеспеченные жители города.

Тысячам людей теперь не разрешается входить и выходить из помещений, за исключением жителей, возвращающихся домой. В ночь на воскресенье власти начали подвозить продукты питания и медикаменты местным жителям. Организовано круглосуточное дежурство медиков, психологов, сотрудников социальных служб. Органы здравоохранения штата Виктория предупредили, что сроки изоляции могут быть продлены, если люди откажутся от тестирования, сообщает 9 News.

В Испании в субботу было изолировано около 200 тысяч жителей одного из районов, расположенного в северо-восточной части Каталонии. Никому из них не разрешается входить или выходить из этого района, запрещены собрания более десяти человек, кроме того, прекращены посещения домов престарелых. В Лиссабоне власти предписали около 700 тысячам жителей в течение, как минимум двух недель, находиться на домашней изоляции.

В конце июня были объявлены локальные блокировки более чем 600 тысяч человек в двух соседних районах Германии - Гютерсло и Варендорф в земле Северный Рейн-Вестфалия. Кесфельд, район на западе Германии, остается закрытым для въезда и выезда с 18 мая. В Италии около 700 человек обязали оставаться в муниципальных жилых домах в Мондрагоне.

В Китае, в городе Ухань, где началась вспышка заболевания и был зафиксирован первый случай заражения коронавирусом в мире, власти ввели строгую изоляцию для жителей 70 кварталов. В Индии около 15 миллионов человек в южном штате Тамил Наду, а также в Ченнаи, его столице и прилегающих районах, отправлены на карантин. Им запрещено покидать дома, за исключением посещения магазинов и аптек в зоне шаговой доступности.

Несколько американских штатов приостановили планы возобновления или ослабления ограничительных мер: снова закрылись бары, рестораны, закусочные в Калифорнии, Техасе и во Флориде, кроме того, было прекращено посещение ранее открывшихся пляжей в Калифорнии и Флориде. Ужесточение ограничительных мер произошло в столице Аргентины. Режим строгой изоляции в городе продлен до 17 июля. Подобные меры продлены во втором по численности населения городе страны - в Кордове, здесь режим строгой изоляции был введен еще 19 мая.