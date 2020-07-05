Канье Уэст сообщил о намерении бороться за пост президента США

Канье Уэст вновь заявил, что намерен бороться за пост президента США. "Мы должны реализовать надежды Америки, доверяя Богу, объединяя наше видение и строя наше будущее. Я баллотируюсь на пост президента Соединенных Штатов" - написал он на своей странице в Twitter.

Это уже первый раз, когда певец делает такие заявления. Ранее он заявлял о намерении баллотироваться на пост президента страны в 2024 году, пишет РИА Новости. Свою поддержку Уэсту выразил американский предприниматель Илон Маск.

Реальные шансы на избрание имеют лишь кандидаты двух ведущих партий - Республиканской и Демократической. При этом эксперты отмечают, что есть немногочисленные случаи, когда кандидаты третьей партии или беспартийные набирали значительное число голосов. Последний человек, у кого это получилось - бизнесмен Росс Перо, который баллотировался в 1992 году и набрал 19% голосов. Выборы нового президента США назначены на третье ноября 2020 года.