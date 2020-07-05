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05.07.2020 23:26
Рубрика: Спорт

Лучший за доской

Карлсен снова победил в онлайн-турнире
Текст: Анна Козина
Российская газета - Федеральный выпуск № 145(8199)
Чемпион мира норвежец Магнус Карлсен победил в онлайн-турнире по быстрым шахматам Chessable Masters с призовым фондом в 150 тысяч долларов.
Карлсен: Я всегда считал быстрые шахматы самыми трудными

В финале Карлсен оказался сильнее Аниша Гири из Нидерландов. В первом матче, который прошел в пятницу, норвежец дожал соперника на тай-брейке (3,5:2,5). А в субботу уверенно завершил матч в свою пользу (2,5:1,5) и выиграл финальную серию со счетом 2:0. Карлсен заработал 45 тысяч долларов, Гири - 27 тысяч.

Chessable Masters - третий турнир в шахматном туре с общим призовым фондом в один миллион долларов, организованном самим Магнусом. Карслен уже побеждал в дебютном соревновании. Второй турнир остался за россиянином Даниилом Дубовым. Оба гроссмейстера, а также финалист Гири получили путевку в Гранд-финал, который состоится с 9 по 20 августа. Еще один участник определится по результатам четвертого турнира серии.

Спорт Шахматы

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