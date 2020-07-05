Рынок страхования жизни вернулся к росту после годового падения во многом благодаря продвижению банками и страховщиками накопительного страхования жизни (НСЖ), следует из данных Банка России. Это одно из последствий падения доходности вкладов - многие рассматривают НСЖ в первую очередь как инвестиционный продукт. Правда, подойдет он не всем и не факт, что на короткой дистанции окажется выгоднее привычного депозита.

Объем взносов по страхованию жизни снова вырос, хотя до этого целый год падал. Фото: Dilok Kaisataporn / Istock

В I квартале 2020 года совокупный объем взносов по страхованию жизни вновь вырос, хотя в течение всего 2019 года наблюдалось снижение взносов, говорится в тематическом обзоре ЦБ. Темпы прироста взносов по итогам января-марта достигли 15,9% год к году, а объем рынка составил 98,8 млрд рублей. Взносы по страхованию жизни без учета страхования жизни заемщиков росли еще более высокими темпами - 19%.

Количество заключенных договоров страхования жизни без учета страхования жизни заемщика увеличилось на 3,5%, средняя страховая премия выросла до 269 тысяч рублей. В инвестиционном страховании жизни (ИСЖ) она достигла 543 тысяч рублей, отмечают в ЦБ. Таким образом, продукты по ИСЖ ориентированы на более состоятельных клиентов, а продукты по НСЖ рассчитаны на массовый сегмент.

В целом полисы НСЖ позволяют страхователям накопить необходимую сумму к определенному событию в жизни (например, к совершеннолетию детей, выходу на пенсию) и, как правило, носят более долгосрочный характер (более пяти лет), чем ИСЖ. Но, покупая полисы НСЖ, клиенты должны понимать, что этот продукт, как и ИСЖ, не является прямым аналогом банковскому депозиту - по нему не действует система страхования, аналогичная АСВ, при раннем расторжении договора выкупная сумма может быть меньше уплаченных взносов и т.д., предупреждают в ЦБ.

Накопительное страхование жизни - не прямой аналог банковскому вкладу, риски по нему лежат на клиенте

У клиентов разная мотивация при открытии вклада и оформлении НСЖ, подчеркивает директор по рейтингам страховых компаний агентства НКР Евгений Шарапов. Существенная доля вкладов открывается на срок около года, и далее клиент принимает решение о его пролонгации или изменении модели инвестирования. "Отличительной особенностью НСЖ является долгосрочный характер договора. В классическом НСЖ срок страхования должен составлять 15-20-30 лет. За такой срок действующие процентные ставки на рынке могут пройти не один цикл от роста до падения и наоборот", - отмечает аналитик.

НСЖ обычно характеризуется большими расходами первоначального периода, поэтому на краткосрочном горизонте депозиты в среднем всегда будут более привлекательны по доходности нежели НСЖ, считает Шарапов. Но при увеличении срока страхования сказываются преимущества НСЖ: гарантированная доходность, позволяющая пережидать периоды низких ставок, и гарантированный от пересмотра размер покрытия в случае смерти, даже если у клиента в течение срока действия договора существенно ухудшилось состояние здоровья.

НСЖ в первую очередь - это долгосрочная программа, забрать досрочно деньги можно, но это очень невыгодно для страхователя, говорит эксперт Национального центра финансовой грамотности Игорь Григорьянц. Обычно при досрочном прекращении договора НСЖ страховщик выплатит страхователю выкупную сумму в пределах сформированного страхового резерва на день прекращения договора, но при этом возврат уплаченной страховой премии производиться не будет. Также важным является и такой момент: стоимость возмещения зависит от выбранной программы. И чем больше размер обещанного страхового возмещения, тем больше ограничений и требований будет к взносам и досрочному расторжению договора, рассказывает Григорьянц.

Активизация предложения НСЖ на страховом рынке будет только расти, прогнозирует эксперт. Если вы решили выбрать этот вид страхового продукта, то стоит внимательно прочитать условия договора, сравнить условия с аналогичными предложениями других страховых компаний, оценить свой уровень финансовой самодисциплины (просрочки платежей в данном случае могут стать критичными), советует Григорьянц.