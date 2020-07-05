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05.07.2020 19:16
Рубрика: Культура

Примерный показ

Когда откроются кинотеатры и какие правила ждут зрителей
Текст: Екатерина Петрова, Наталья Решетникова, Вера Черенева, Ольга Штейн
Российская газета - Федеральный выпуск № 145(8199)
На следующей неделе - с 15 июля - ожидается открытие кинотеатров. Такую предварительную дату называл вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Попкорн на киносеансах пока отменяется. Смотреть фильм рекомендуется в масках. Фото: РИА Новости Попкорн на киносеансах пока отменяется. Смотреть фильм рекомендуется в масках. Фото: РИА Новости
Попкорн на киносеансах пока отменяется. Смотреть фильм рекомендуется в масках. Фото: РИА Новости

Решения об открытии будут приниматься главами регионов в зависимости от эпидемиологической ситуации. Пока единой даты запуска работы кинотеатров нет, как и четко разработанных требований, рассказал "Российской газете" председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин.

Вместе с тем в некоторых регионах ограничения уже сняты. Кинотеатры уже заработали на Сахалине, в Курганской области, Севастополе и некоторых районах Ленинградской области. Среди основных требований - неполная загрузка залов, маски на зрителях, рассказал Олег Березин.

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В Москве кинотеатры откроются, скорее всего, в августе. Официального распоряжения об открытии 15 июля пока нет, сообщили в пресс-службе сети кинотеатров "КАРО". В комитете по культуре Санкт-Петербурга конкретных дат по открытию не назвали. Самая неоднозначная ситуация с сетевыми кинотеатрами в торговых и торгово-развлекательных центрах.

В Петербурге главные ограничения касаются сейчас именно ТЦ и ТРЦ. Там с марта работают только супермаркеты, аптеки и салоны связи. Когда в городе снимались ограничения, например, на работу непродовольственных магазинов, они касались только точек с отдельным входом.

В Новосибирске кинотеатры, как и в Санкт-Петербурге, расположены в основном в торговых центрах. Ранее глава региона Андрей Травников сказал, что полностью ТЦ будут открыты в последнюю очередь. В Свердловской области решения об открытии кинотеатров также еще не было. Однако подготовка идет.

Полных залов после возобновления работы кинотеатров точно не будет: они должны продавать билеты с учетом дистанции между зрителями

Кинотеатры будут руководствоваться рекомендациями Роспотребнадзора, которые выпущены в конце мая, регионы смогут конкретизировать их на свое усмотрение. Ключевое условие - соблюдение социальной дистанции в 1,5 метра. Посетителям рекомендуется носить гигиенические маски, приобретать билеты и расплачиваться в кинобарах бесконтактно. При необходимости можно будет обработать руки антисептиками или влажными салфетками.

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Чтобы избежать массовых скоплений, запускать посетителей в залы следует минимум за 15 минут до начала сеанса. 3-D очки выдадут после специальной обработки антисептиком, либо в индивидуальной упаковке. Билеты на сеансы должны продаваться с учетом социальной дистанции. Интервалы между кинопоказами составят минимум 30 минут. За это время сотрудники должны провести дезинфекцию и проветривание зала, протереть кресла и подлокотники. Рекомендуется использовать бактерицидные рециркуляторы для обеззараживания воздуха.

Но это лишь рекомендации, и каждый кинотеатр решает сам, какие именно меры предосторожности он примет. Так, в екатеринбургском кинотеатре Prada 3D на входе будут измерять температуру и выдавать одноразовые перчатки, за рассадкой будут следить контролеры: тем, кто пришел вместе, разрешат садиться рядом.

Расходы на содержание каждого закрытого кинотеатра в месяц, в зависимости от площади и локации, составляют от 500 тыс. до 1 млн рублей, подсчитали в Ассоциации владельцев кинотеатров. Не пережили длительного простоя уже десятки кинотеатров. Суммарные потери кинотеатров могут составить 48 млрд рублей по итогам 2020 года, говорит Березин. Сюда входят как недополученные кассовые сборы (19 млрд рублей), так и доходы от размещения рекламы, продаж еды, напитков в кинобарах (19 млрд рублей), затраты на содержание и аренду (10 млрд рублей).

Культура Кино и ТВ

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