Корреспондент "РГ" увидел, как в Герцеговине берегут русское наследие

На юге Республики Сербской на границе трех государств - Боснии и Герцеговины, Черногории и Хорватии - располагается неподражаемый город Требине. Его история восходит к античности, а название, возможно, происходит от славянского термина тербыни - "очищенная земля, раскорчеванное место". Король Югославии Александр I Карагеоргиевич так говорил о нем: "В Требине рождались герои, мученики и поэты - три самые чистые капли крови человеческой. Этот исторический город испокон веков - малая, но гордая застава Отечества, достойный хранитель веры в наш идеал и нашу миссию".

При этом здесь с особым теплом и любовью воспринимают все, что, так или иначе, связано с Россией и русским народом, подчеркивая, что русские и сербы - это в сущности один народ, который был разъединен с течением времени, однако сохранил традиционные культурные и духовные связи.

Корреспондент "Российской газеты" решил убедиться в этом, отправившись в легендарный монастырь Дужи, расположенный в 10 километрах к юго-западу от Требине, где находится подаренный российской императрицей колокол, чудотворная икона из России, а также захоронены русские монахи, судьба которых демонстрирует тяжелые потрясения и испытания, выпавшие на долю русского народа в XX столетии.

Монастырь Дужи

Монастырь Дужи, посвященный Покрову Пресвятой Богородицы, был основан в XVI веке. Являясь центром епархии и местом притяжения православного населения, он получал всестороннюю поддержку со стороны знаменитых уроженцев Герцеговины, состоявших на службе в России. Так, например, ближайший сподвижник Петра Великого граф Савва Лукич Рагузинский-Владиславич содействовал развитию этого духовного центра Герцеговины.

В 1857 году русский консул Александр Гильфердинг впервые посетил Герцеговину. По результатам визита он сообщил в Санкт-Петербург о чудесном монастыре и его нуждах, а позднее отразил накопленные впечатления в отдельной главе своей книги "Босния, Герцеговина и Старая Сербия".

По мнению дипломата, "лучшей обители, братии более трудолюбивой, ревностной и попечительной о просвещении народа не было во всей Герцеговине и Боснии". "Всего более поразили нас при первом взгляде - необыкновенно малые размеры окон и дверей; вы должны страшно нагнуться, чтобы войти в келию, - подчеркивал он. - Это происходит от "страха Турецкаго": Турки видят в больших окнах и дверях признак гордости и независимости хозяина, и потому христиане принуждены избегать этого архитектурного удобства. Они так привыкли к низеньким дверям, что всегда, даже когда нет нужды, невольно нагибаются, переступая порог комнаты… Впечатление, который Дужский монастырь произвел на нас, было самое приятное. Мы видели там надежду на будущее, деятельность, любовь к народу и к его просвещению".

Церковь Успения Пресвятой Богородицы. Фото: Александр Борисов

Консул отмечал, что "Церковь Успения Пресвятой Богородицы в Дужах большая, довольно высокая, построенная из хорошего белого камня". "Подле церкви, на жерди, висит небольшой колокол, сохранившийся как-то изстари в Дужском монастыре: Турки так привыкли его там видеть, что, хотя роптали и косились на него не раз, однако до сих пор не смели тронуть его; впрочем, надобно сказать и то, что он прежде хранился внутри самой церкви, и недавно только вынесен наружу. Он нижнею окружностью немного шире обыкновенной фуражки; но такого большого колокола нет в Герцеговине, и нет другого, который посмел бы явиться на чистом воздухе: потому народ чрезвычайно дорожит им и им любуется. Иногда монахи дерзнут потихоньку зазвонить в свой колокол", - писал Гильфердинг.

Согласно историческим свидетельствам, российская императрица Мария Александровна, супруга Александра II, лично пожертвовала 1500 рублей на восстановление монастыря после очередного его разграбления турецкими войсками. Она также передала в дар, отлитый в России колокол, громогласное звучание которого в 1860 году, впервые после Косовской битвы (1389 год) и освоения данных просторов турками, свидетельствовало о стремлении православного населения освободиться от османского гнета. Он и по сей день пробуждает своим неподражаемым звучанием Герцеговину, напоминая об особых духовных связях между сербским и русским народами.

Город Требине. Фото: Александр Борисов

По ком звонит колокол в Герцеговине?

В 1926 году в монастыре появились белые эмигранты, бежавшие из России от ужасов гражданской войны и красного террора, один из них - Николай Руженцов, принявший монашеский постриг в Герцеговине в 1924 году, стал даже в 1928 году игуменом Дужи.

Русских монахов сербы очень любили за привнесенные ими в эти места культуру, знания и трепетное отношение к вере: привезенная из России икона "Распятие Иисуса Христа" продемонстрировала свою чудотворность и стала одним из главных достояний Дужи. В 1935 году монахи расписали стены местной церкви в новом русском стиле, но, к сожалению, те изображения не сохранились до наших дней.

В годы Второй мировой войны на территории Югославии в антифашистском движении произошло отчетливое разделение на партизан-коммунистов и четников, сторонников монархического устройства государства, отголоски которого в сербском обществе наблюдаются и по сей день. При этом некоторые представители партизан увидели угрозу в монахах из царской России. 22 декабря 1941 года коммунисты, заставив предварительно выкопать себе братскую могилу неподалеку от монастыря в окрестном лесу, при помощи холодного оружия зверски убили 80-летних монахов - Евгения (Чернаецкого), Михаила (Соколова) и Петра. Следует рассказать и о превратностях судьбы. Так, четники, выдворив из Герцеговины основные части партизан, превратили монастырь Дужи в тюрьму и место истязания уже сторонников коммунизма.

По имеющимся в монастыре сведениям, Николаю Руженцову удалось выжить в годы Второй мировой войны, и он перебрался в одно из скандинавских государств, возможно, в Швецию, где продолжил служение Богу.

Хранительница тайн монастыря

Послушница монастыря, хранительница всех его тайн и исторических свидетельств Неделька Гудель в ходе беседы с корреспондентом "РГ" не скрывала своего особого отношения к Российской Федерации, подчеркивая, что Дужи расположен точно на границе Запада (ЕС - Хорватия, НАТО - Черногория и Хорватия) и Востока (Евразия), является форпостом России в регионе.

Неделька Гудель показывает могилу русских монахов. Фото: Александр Борисов

"Именно в нашем монастыре пробуждалось национальное самосознание сербов, формировалась национальная идентичность. Именно здесь организовывались все народные восстания (1857, 1861 и 1875 год)", - указала она, добавив, что "это еще и первый образовательный центр в Герцеговине: здесь была открыта первая школа и появилась обширная библиотека, книги в которую присылал из России и граф Савва Лукич Рагузинский-Владиславич".

Неделька Гудель обратила внимание на то, что "в окрестностях монастыря ощущается благодатный мир". Это, по ее словам, связано с тем, что земля здесь удобрена трудовым телесным зноем (и сегодня приходится стирать руки в кровь, чтобы обработать, преимущественно, каменную почву), обагрена мученической кровью, в том числе, и русских монахов, орошена молитвенными слезами". В этой связи сербка пригласила россиян, особенно представителей Русской православной церкви посетить монастырь, поклонится чудотворной иконе и могиле соотечественников, что, несомненно, содействовало бы дальнейшему укреплению российско-сербских связей.