Лидер "Барселоны" Лионель Месси рассматривает вариант с переходом в "Манчестер Сити" следующим летом.

По информации испанских СМИ, форвард приостановил переговоры с "сине-гранатовыми" о продлении контракта и склоняется к смене обстановки. Месси нравится идея воссоединения с главным тренером "Сити" Хосепом Гвардиолой, с которым он очень успешно работал в "Барселоне".

Английский клуб уже не первый год прощупывает возможность приобрести одного из лучших футболистов в истории. Сам Месси в одном из недавних интервью признался, что в 2016 году он был близок к уходу из "Барселоны". Сейчас аргентинец не говорит таких слов. Что, впрочем, вовсе не исключает варианта с его трансфером в другую команду.

Добавим, что контракт Месси с "сине-гранатовыми" истекает летом 2021 года.