Золотые кольца или серьги теперь можно заложить в ломбарде роботу, который за 4 минуты определит содержание золота и назначит залоговую стоимость. Процесс автоматизирован, но хотя и требует присутствия сотрудника ломбарда рядом.

В Москве установлен первый роботизированный скупщик, до конца года появятся еще 10, сообщили в "Мосгорломбарде". Механизм включает в себя спектрометр, определяющий состав золота, и гидростатические весы для измерения веса. Система позволяет хранить до 130 изделий, переданных в залог, а также продавать ранее положенные в хранилище вещи.

Роботы-автоматы сократят затраты ломбардов и, следовательно, повлияют на снижение процентов для заемщиков, считает председатель Ассоциации развития ломбардов Сергей Соковников. Но законодательство не позволяет полностью передать им работу - идентифицировать клиента и выписать сам залоговый билет может только сотрудник ломбарда. При приеме в залог нужно не только проверить пробу, но и описать изделие, идентифицировать клиента, оформить анкету, сверить с паспортом, проверить достоверность паспорта и сверить со списком террористов по антиотмывочному закону, поясняет Соковников.

Робот-скупщик может принять, а затем продать до 130 ювелирных изделий

Также нет ответа на вопрос, что делать с оценкой художественной составляющей изделия и как преодолеть психологический барьер клиентов ломбарда - сдать золото роботу согласится не каждый.