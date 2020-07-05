В 1962 году Советский Союз и США не нашли понимания по вопросу взаимной безопасности, решили поднять ставки и оказались в опасной близости от бездны ядерного конфликта. В случает с ОПЕК+ все, конечно, не так драматично, но обвал марта-апреля продемонстрировал, настолько глубокой и разрушительной для отрасли (и бюджетов соответствующих стран) может быть неспособность действовать согласованно. Карибский кризис 58 лет назад, как и "ковидский" этой весной, заставил решительно пересмотреть курс в пользу взаимодействия и разумных уступок - во избежание худшего. Конкуренцию и борьбу за доли рынка никто при этом не отменял и никогда не отменит, но есть грань, после которой она бьет по всем соперникам. Ее пересекли в марте, но быстро вернулись обратно в зону договороспособности.
Участники конференции подробно обсуждали специфику современного состояния рынков и констатировали, насколько усложнились условия работы. Энергетическая сфера никогда не могла позволить себе роскошь оставаться чистой экономикой, политические факторы неизменно играли большую, а иногда и решающую роль. Так происходит и теперь, однако характер политического влияния изменился. В последней трети ХХ века под политизацией энергетики понимали, в первую очередь, использование поставщиками своего товара для давления на потребителей, принуждение их соглашаться на определенные условия, в том числе чисто политические. Сейчас на рынках, как говорилось в дискуссии, диктует не картель производителей, а "картель потребителей". И политизация принимает другие формы - прежде всего введение крупными странами и их объединениями различных регулирующих норм и правил, которые ставят поставщиков в жёсткие рамки.
Наиболее яркий пример - Евросоюз, один из крупнейших потребителей энергии. По мнению участников обсуждения, в новой ситуации, которая складывается после пандемии, ЕС с новой силой вернется к климатической теме. Акцент на "зеленую" энергетику и полный отказ от карбоновых выбросов к середине века - цели, которые будут старательно достигаться. Критерии "климатически правильной" экономики и энергетики станут, вероятнее всего, мощнейшим инструментом европейского протекционизма, тем более под очень прогрессивными лозунгами в духе "общего блага".
В этих условиях преследование поставщиками каких-либо политических целей будет препятствовать решению основной задачи - получения доходов. А она сейчас даже важнее, чем прежде. Международная экономическая и политическая нестабильность в тесно взаимосвязанном мире чревата опасными последствиями. Всякий кризис, где бы он ни начался, охватывает весь мир. Пандемический ступор мировой экономики, конечно, уникален (будем на это надеяться), но даже и менее всеохватные проблемы ударяют практически по каждому. И все государства без исключения прежде всего обеспокоены тем, как не позволить бушующим в мире "ветрам" раскачать конкретные государства-сооружения. Иными словами, внутренняя устойчивость государств и обществ, способность выдерживать стрессы, намного приоритетнее внешнеполитических амбиций и "больших игр". А для этого нужны ресурсы и резервы, максимизация которых жизненно необходима в мире царящей определенности. Участники, среди которых были министры энергетики России и Азербайджана Александр Новак и Парвиз Шахбазов, обсуждали и еще одну животрепещущую тему - а каковы вообще перспективы того, что ценовую конъюнктуру удастся регулировать посредством договоренностей основных игроков. Рынки усложняются, игроков становится больше, интересы их все более разнообразны, а факторы, способные повлиять на цены, множатся. Никто из участников не исключил, что согласование в стиле ОПЕК и его продолжателей - не навсегда, обстоятельства могут привести к тому, что эта аббревиатура даже с многочисленными "плюсами" потеряет способность играть стабилизирующую роль. Но произойдет это не сейчас и не в обозримой перспективе. В настоящее время, после того самого "отрезвляющего кризиса" весны 2020 года, интерес во взаимодействии и выполнении договоренностей велик. Не исключалось и более тесное сотрудничество с США, хотя здесь интересы очевидно расходятся.
Вывод получается парадоксальный. Участники дискуссии согласились с тем, что говорить о свободном рынке в мировой энергетической отрасли можно со значительными оговорками. Политические факторы определяют ход конкуренции. Но при этом все заинтересованы в достижении экономических, коммерческих, а не политических целей. Попытка преследовать последние рискует не дать никакую отдачу - ни политическую, ни коммерческую.