Международный статус флага на российских судах может быть понижен

Международный статус российского флага, под которым ходят суда, может быть понижен до "серой" зоны в общем списке, сообщил заместитель руководителя Росморречфлота Денис Ушаков на совместном заседании коллегии ведомства и общественного совета при нем. Для российских судов это будет означать дополнительные сложности при заходе в зарубежные порты и усиление контроля.

Международный статус флага рассчитывается на основе количества выявленных нарушений при инспектировании судов в портах. Статус характеризует способность государств обеспечить сертификацию судов и контроль за соблюдением международных норм судоходства. Нахождение флага в том или ином списке влияет на отношение к судам под этим флагом в портах других государств.

Россия является участницей трех международных соглашений в области судоходства - Парижского, Токийского и Черноморского меморандумов. Пока действует старая система расчета статуса флага. По ней российские суда входят в наилучшую - "белую" зону. Но по Парижскому меморандуму готовится переход на новую методику расчета. Вместо "белого", "серого" и "черного" списков будет применяться список флагов с высокой, средней и низкой эффективностью. Как только изменения будут приняты, на новую методику в течение года перейдут и организации двух других меморандумов, заметил Ушаков.

Нахождение флага в "белой", "серой" или "черной" частях единого списка влияет на отношение к судам под этим флагом в портах других государств

Росморречфлот представил новый метод расчета статуса флага в информационной системе государственного портового контроля. Оказалось, что флаг России уже сейчас попал бы в список флагов среднего уровня эффективности в Токийском меморандуме, а в Парижском балансирует на грани между "белой" и "серой" зонами.

В серый список входят страны, состояние судов которых находится ниже установленных международных стандартов. Можно было бы попытаться инициировать доработку Парижского меморандума на основе международного подхода, а не регионального, который диктует Европейский союз, отмечают представители отрасли. Тогда к судам предъявлялись бы более мягкие требования.

20,7 лет составляет средний возраст судов российского морского флота

Но в конечном итоге все равно нужно решить ключевую проблему: риск понижения статуса российского флага связан с устареванием грузовых судов, медленным обновлением флота.

Однако изменения в Парижский меморандум не вступят в силу, пока не будет принята директива Евросоюза, пояснил Денис Ушаков. То есть процесс может затянуться на неопределенное время. За этот период нужно улучшить состояние российского флота в целом и повысить уровень технического обслуживания отдельных судов.