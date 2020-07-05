Лишь 11 машин из стартовавших 20 сумели завершить гонку в рамках Гран-при Австрии, открывавшего сезон-2020 "Формулы-1". Среди досрочно выбывших из борьбы один из фаворитов чемпионата Макс Ферстаппен из "Ред Булл" и, увы, наш Даниил Квят, выступающий за "Альфа Таури".

Технические проблемы в стартовой гонке сезона были даже у "Мерседеса", но это не помешало финскому пилоту команды Валтерри Боттасу прийти к финишу первым. Фото: REUTERS

Что касается призеров гонки, на высшую ступень пьедестала поднялся пилот "Мерседеса" Валтерри Боттас, второе место у представителя "Феррари" Шарля Леклера, ну а замкнул топ-3 Ландо Норрис из "Макларена", для которого это первый подиум в карьере. Они же возглавили личный зачет чемпионата, набрав, соответственно, 25, 18 и 16 баллов. В Кубке конструкторов лидерство захватил "Мерседес" - 37 очков, у "Макларена" - 26, а у "Феррари" - 19.

Расстановка сил после долгого перерыва (между тестами в Барселоне и свободными практиками в австрийском Шпильберге прошло 125 дней) стала более-менее ясна уже по итогам квалификации, где быстрее всех были пилоты "Мерседеса". Валтерри Боттас показал лучший результат, а шестикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон - второй. Правда, за нарушение правил Льюиса оштрафовали потерей трех мест. Таким образом, британец пропустил вперед на стартовой решетке голландца Ферстаппена и соотечественника Ландо Норриса из "Макларена".

Но одно дело квалификация и совсем другое - гонка, где помимо скорости важна еще и надежность. Учитывая запрет на тесты с актуальной машиной по ходу сезона, проверить второй параметр у пилотов особых шансов не было. Возможно, это и дало о себе знать по ходу гонки. Уже на 12-м круге машина Макса Ферстаппена неожиданно потеряла скорость и еле доползла до боксов. После этого сходы пошли один за другим. Порой стоило автомобилю безопасности, который появляется на трассе во время аварий, освободить дорогу болидам, как ему приходилось выезжать заново, потому что случилось новое происшествие.

Проблемы возникли даже у казавшихся неуязвимыми "Мерседесов". Из-за проблем с датчиками и коробками передач оба пилота команды получили распоряжение из боксов быть осторожнее. "В какой-то момент я начал переживать, получится ли у нас доехать до финиша", - признался после гонки ее победитель Боттас.

Большое количество аварий дало оставшимся пилотам простор для тактического маневра. Лучше всех этим воспользовался второй пилот "Ред Булла" Алекс Албон, успевший поставить в боксах свежие шины софт. Это дало ему преимущество в скорости над двумя "Мерседесами", которые к тому моменту возглавляли гонку. На 60-м (из 72) круге Албон атаковал занимавшего второе место Хэмилтона и тот вытолкнул болид "Ред Булла" за пределы трассы. За этот инцидент Льюиса оштрафовали на пять секунд, из-за чего он выпал из тройки призеров. Ну а болид Албона за три круга до финиша потерял скорость и сошел с дистанции. "Думаю, я легко мог победить в гонке", - разочарованию Албона не было предела. Таким образом, обе машины "Ред Булла" не смогли финишировать на домашней трассе.

За три круга до финиша у Даниила Квята произошел прокол колеса, и россиянин был вынужден закончить гонку

Наш Даниил Квят в этой гонке вполне мог набрать очки, которые получают пилоты, попавшие в топ-10. Долгое время россиянин шел девятым, но контакт с Эстебаном Оконом ("Рено") повредил машину Квята, а на 69-м круге у него еще и случился прокол. Напарнику Даниила, французу Пьеру Гасли, повезло больше: он добрался до финиша седьмым.

Впрочем, уже через неделю здесь же, в Шпильберге, пройдет второй этап чемпионата, где все неудачники первой гонки смогут попытаться исправиться.