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05.07.2020 23:09
Рубрика: В мире

На Украине мужчина поджег пятиэтажку в ходе семейной ссоры

Текст: Константин Волков

В городе Новая Каховка на Украине оказалась охвачена огнем крыша многоподъездной жилой пятиэтажки. Об этом сообщает украинская Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Фото: EPA-EFE/ALEXANDER ERMOCHENKO
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Площадь пожара составляет, по данным спасателей, около 2 тысяч квадратных метров, при этом угрозы распространения огня на квартиры нет. Жильцы из дома все равно были эвакуированы. Жертв нет, возгорание было локализовано ближе к вечеру 5 июля.

По предварительным данным, причиной пожара стала семейная ссора. Мужчина поджег квартиру на пятом этаже, после чего огонь перекинулся на крышу и распространился по ней.

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