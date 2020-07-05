На Украине мужчина поджег пятиэтажку в ходе семейной ссоры

В городе Новая Каховка на Украине оказалась охвачена огнем крыша многоподъездной жилой пятиэтажки. Об этом сообщает украинская Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Площадь пожара составляет, по данным спасателей, около 2 тысяч квадратных метров, при этом угрозы распространения огня на квартиры нет. Жильцы из дома все равно были эвакуированы. Жертв нет, возгорание было локализовано ближе к вечеру 5 июля.

По предварительным данным, причиной пожара стала семейная ссора. Мужчина поджег квартиру на пятом этаже, после чего огонь перекинулся на крышу и распространился по ней.