Нетаньяху: В Израиле экстренная ситуация с коронавирусом

В Израиле в связи с возобновлением распространения коронавируса сложилась "экстренная ситуация". Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, выступая на заседании правительства.

"ВОЗ отметила Ближний Восток как горячую точку в плане коронавируса, - сказал Нетаньяху. - Эта вспышка будет сопровождаться ростом числа пациентов в критическом состоянии, и мы будем вынуждены принять дополнительные меры".

В связи с этим премьер отметил, что власти могут ввести дополнительные ограничения вдобавок к уже действующим. Так, с 8 утра 6 июля вступают в силу запреты, согласно которым в барах, клубах, молитвенных домах не должно быть одновременно более 50 посетителей. Также запрещены собрания численностью больше 20 человек.

По всей видимости, если ситуация не улучшиться в ближайшие дни, то израильские власти введут новые ограничения.

Замминистра здравоохранения Израиля Ёав Киш подчеркнул, что страна "находится в середине второй волны коронавируса, которая может оказаться хуже первой". Он ожидает, что в течение ближайших двух недель будет не менее 300 пациентов в тяжелом состоянии.