Около 10 тысяч военнослужащих мобилизованы на борьбу с наводнением в Японии

По меньшей мере 18 человек погибли и еще 16, как предполагается, тоже стали жертвами наводнения в префектуре Кумамото на острове Кюсю на юго-западе Японии. Более 2 тысяч домохозяйств оказались отрезанными от внешнего мира, свыше 4 тысяч домов остались без электричества. Об этом 5 июля сообщает информационное агентство Kyodo.

В течение сегодняшнего дня на Кюсю также прогнозируются дожди, поэтому жителей просят сохранять осторожность.

Большая часть погибших - люди в возрасте от 60 до 80 лет. В доме престарелых в деревне Кума находятся 14 человек, которым угрожает гибель из-за продолжающегося наводнения. Ранее из другого дома престарелых было спасено около пятидесяти обитателей.

Трагедия произошла в результате выхода из берегов реки Кума. Причиной разлива стали проливные дожди, обрушившиеся на регион в минувшую субботу. Вода и оползни разрушили здания и дороги. Отрезанные наводнением жители пишут на земле большими буквами "рис, вода, помощь", чтобы эти надписи были заметны с вертолетов спасателей.

В регионе продолжаются спасательные работы. Как заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ, на помощь мобилизованы около десяти тысяч военнослужащих Сил самообороны Японии (японский аналог армии). В срочно созданные временные убежища эвакуированы более 203 тысяч жителей.