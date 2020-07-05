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05.07.2020 14:37
Рубрика: В мире

Около 10 тысяч военнослужащих мобилизованы на борьбу с наводнением в Японии

Текст: Константин Волков

По меньшей мере 18 человек погибли и еще 16, как предполагается, тоже стали жертвами наводнения в префектуре Кумамото на острове Кюсю на юго-западе Японии. Более 2 тысяч домохозяйств оказались отрезанными от внешнего мира, свыше 4 тысяч домов остались без электричества. Об этом 5 июля сообщает информационное агентство Kyodo.

В Японии количество жертв ливневых дождей превысило 30 человек

В течение сегодняшнего дня на Кюсю также прогнозируются дожди, поэтому жителей просят сохранять осторожность.

Большая часть погибших - люди в возрасте от 60 до 80 лет. В доме престарелых в деревне Кума находятся 14 человек, которым угрожает гибель из-за продолжающегося наводнения. Ранее из другого дома престарелых было спасено около пятидесяти обитателей.

Трагедия произошла в результате выхода из берегов реки Кума. Причиной разлива стали проливные дожди, обрушившиеся на регион в минувшую субботу. Вода и оползни разрушили здания и дороги. Отрезанные наводнением жители пишут на земле большими буквами "рис, вода, помощь", чтобы эти надписи были заметны с вертолетов спасателей.

В регионе продолжаются спасательные работы. Как заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ, на помощь мобилизованы около десяти тысяч военнослужащих Сил самообороны Японии (японский аналог армии). В срочно созданные временные убежища эвакуированы более 203 тысяч жителей.

В мире Восточная Азия Япония

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