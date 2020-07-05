Пациентов, перенесших онкологическое заболевание, будут регулярно приглашать на обследование в течение всей жизни. Такой порядок поможет предотвратить рецидивы заболевания.

Впервые в России минздрав регламентировал этот вполне естественный порядок - ведь рак опасен еще и тем, что может возвращаться даже после, казалось бы, полного излечения. Приказом министерства утвержден порядок диспансерного наблюдения за взрослыми пациентами с онкологическими диагнозами.

Документ зафиксировал все основные моменты ведения таких больных. Пациент должен быть поставлен на диспансерный учет у врача-онколога в течение трех дней от постановки диагноза. Далее, в зависимости от диагноза, он проходит обследования в жестко оговоренные сроки. Главное нововведение: после курса лечения, даже если у пациента все хорошо, он не должен выпадать из поля зрения врачей. Так, в течение первого года его будут приглашать на обследование один раз в три месяца. В течение второго года - один раз в полгода, а затем до конца жизни - один раз в год. Исключение составляют пациенты с базально-клеточным раком кожи, которые снимаются с наблюдения через пять лет, так как у них не бывает рецидивов.

Обследование назначает врач-онколог диспансера или кабинета, где наблюдается больной. Также документ впервые разрешил проведение дистанционных консультаций с помощью телемедицины.

Кстати, маломобильные пациенты, согласно новому регламенту, смогут получить необходимые консультации онколога на дому.

Мнение

Иван Стелиди, главный внештатный специалист-онколог Минздрава РФ, академик РАН:

- В нашей стране на учете у онколога состоит почти четыре миллиона человек. Ежегодно злокачественные образования диагностируют более чем у 600 тысяч. Все эти люди нуждаются не только в грамотном и своевременном лечении, но и в наблюдении после завершения лечения. Регламентированное диспансерное наблюдение позволит врачам вовремя обнаружить рецидив заболевания. Иными словами - спасти сотни тысяч жизней, а в перспективе снизить смертность от онкологических заболеваний.