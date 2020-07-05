Новости

"Черепашки-ниндзя" получат новый фильм со злодеем Крэнгом 19:41
Баскетболист Девин Букер остается в "Химках" 19:31
В Совфеде оценили последствия разработки ракетных двигателей в США 19:20
В Москве лихач протаранил машины на парковке 19:11
Нетаньяху: В Израиле экстренная ситуация с коронавирусом 17:31
МЧС предупредило об экстремальной жаре на Юге России 6 и 7 июля 17:24
В Кировской области из-под завалов стройки извлекли тела троих погибших 17:19
Названы самые популярные фильмы 90-х в разных странах мира 17:15
Появились новые сведения о состоянии Геннадия Хазанова 17:01
Британия инвестирует в исследование долгосрочных последствий COVID-19 16:44
Фанаты "Гарри Поттера" присоединились к травле Джоан Роулинг 16:43
Видео: Наталия Орейро завела Instagram и опубликовала "русский" пост 16:31
Болгарские полицейские вышли на акцию протеста из-за условий труда 16:25
Фото: госпитализирован актер Михаил Казаков 16:15
Фото: певица МакSим восстанавливается после тяжелой автокатастрофы 16:09
Сторонница Олимпиады в Токио Юрико Коике близка к победе в выборах мэра 16:08
Китайцы поддерживают кандидатуру Канье Уэста в президенты США 15:55
Губернатор Токио Юрико Коикэ победила на выборах и остается на второй срок 15:54
В Петербурге открыт памятник морякам, погибшим в Баренцевом море 15:44
Эдуар Филипп снова стал мэром Гавра 15:42
Пять пилотов "Формулы-1" отказались преклонять колено на Гран-при Австрии 15:13
Брутальный броневик "Коналю-330". УАЗ, который выпускали серийно 15:00
COVID-19 обрушит рождаемость в Италии 14:46
Около 10 тысяч военнослужащих мобилизованы на борьбу с наводнением в Японии 14:37
В Берлине станцию метро назовут в честь русского композитора 13:49
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что запрещено на дороге начинающему водителю
Что запрещено на дороге начинающему водителю
Верховный суд разъяснил, как не купить жилье с "нагрузкой"
Верховный суд разъяснил, как не купить жилье с "нагрузкой"
Июль. Вступает в силу. Как изменят жизнь россиян новые законы
Июль. Вступает в силу. Как изменят жизнь россиян новые законы
05.07.2020 19:37
Рубрика: Общество

Приходите на прием

Онкологических больных будут регулярно обследовать
Текст: Ирина Невинная
Российская газета - Федеральный выпуск № 145(8199)
Пациентов, перенесших онкологическое заболевание, будут регулярно приглашать на обследование в течение всей жизни. Такой порядок поможет предотвратить рецидивы заболевания.

Впервые в России минздрав регламентировал этот вполне естественный порядок - ведь рак опасен еще и тем, что может возвращаться даже после, казалось бы, полного излечения. Приказом министерства утвержден порядок диспансерного наблюдения за взрослыми пациентами с онкологическими диагнозами.

Фото: Gettyimages
Как в регионах совершенствуется помощь онкобольным

Документ зафиксировал все основные моменты ведения таких больных. Пациент должен быть поставлен на диспансерный учет у врача-онколога в течение трех дней от постановки диагноза. Далее, в зависимости от диагноза, он проходит обследования в жестко оговоренные сроки. Главное нововведение: после курса лечения, даже если у пациента все хорошо, он не должен выпадать из поля зрения врачей. Так, в течение первого года его будут приглашать на обследование один раз в три месяца. В течение второго года - один раз в полгода, а затем до конца жизни - один раз в год. Исключение составляют пациенты с базально-клеточным раком кожи, которые снимаются с наблюдения через пять лет, так как у них не бывает рецидивов.

Обследование назначает врач-онколог диспансера или кабинета, где наблюдается больной. Также документ впервые разрешил проведение дистанционных консультаций с помощью телемедицины.

Кстати, маломобильные пациенты, согласно новому регламенту, смогут получить необходимые консультации онколога на дому.

Мнение

Иван Стелиди, главный внештатный специалист-онколог Минздрава РФ, академик РАН:

- В нашей стране на учете у онколога состоит почти четыре миллиона человек. Ежегодно злокачественные образования диагностируют более чем у 600 тысяч. Все эти люди нуждаются не только в грамотном и своевременном лечении, но и в наблюдении после завершения лечения. Регламентированное диспансерное наблюдение позволит врачам вовремя обнаружить рецидив заболевания. Иными словами - спасти сотни тысяч жизней, а в перспективе снизить смертность от онкологических заболеваний.

Общество Здоровье Онкология: как победить рак

Главное сегодня

Путин поздравил Трампа с Днем независимости США
По факту гибели рабочих на стройке в Кировской области возбудили дело
Кабмин выделил 7,45 млрд руб. медикам, работающим с больными COVID
Какие страны вновь ввели ограничения из-за COVID-19
В Балтиморе толпа протестующих отправила в залив памятник Колумбу
Как собственные клетки могут спасать от рака
Как обезопасить себя в грозу на открытом воздухе