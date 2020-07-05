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05.07.2020 13:03
Рубрика: Спорт

"Оренбург" получил разрешение на проведение матча против "Рубина"

Текст: Максим Домчев

Матч 26-го тура чемпионата России по футболу между "Рубином" и "Оренбургом" состоится в воскресенье, 6 июля. Ранее сообщалось о том, что число заболевших коронавирусом в "Оренбурге" достигло десяти человек. Клуб сел на карантин и выполнял предписания местного Роспотребнадзора, получив технические поражения от "Краснодара" и "Урала".

Фото: Пресс-служба ФК "Ахмат" / РИА Новости
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Перед матчем с "Рубином" руководство "Оренбурга" просило о переносе матча, однако казанский клуб заявил о том, что встреча все же состоится. В субботу клуб из Оренбурга сообщил, что получил разрешение на проведение встречи с "Рубином" и готовится к вылету на игру.

"Футбольный клуб "Оренбург" сообщает, что благодаря строгому выполнению всех предписаний регионального отделения Роспотребнадзора и постоянному контролю за состоянием здоровья всех членов команды стало возможным участие команды в матче ближайшего тура. Клуб уже отправил всю необходимую, должным образом оформленную информацию о состоянии здоровья футболистов и персонала в оперативный штаб РПЛ для получения QR-кодов, а команда готовится к вылету на игру", - говорится в сообщении клуба.

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