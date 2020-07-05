Гидроксихлорохин, а также комбинации препаратов лопинавир и ритонавир исключены из клинических исследований лекарств для борьбы с COVID-19. Решение принято ВОЗ, инициировавшей ряд международных испытаний сразу нескольких препаратов от коронавируса.

Рекомендацию дал международный руководящий комитет, уточнили в ВОЗ. Причина - проведенные исследования не подтвердили снижение смертности от COVID-19 при применении этих лекарств. Проще говоря, средства оказались неэффективными против злого вируса.

Интересно, что противомалярийный препарат гидроксихлорохин уже пережил один такой запрет - ВОЗ уже рекомендовала прекратить его тестирование в начале июня. Но через несколько дней решение изменили, и испытания продолжились. Препарат этот стал известен во всем мире с легкой руки президента США Дональда Трампа, который заявил, что принимает его для профилактики COVID-19. Позже появились сведения, что препарат не безопасен: у некоторых пациентов он вызывает сердечную аритмию.

Наш минздрав, кстати, в ответ на июньское решение ВОЗ выпустил заявление, что выводы о неэффективности лекарства преждевременны, и не стал исключать его из временных клинических рекомендаций. Но при этом настаивал на жестком контроле за работой сердца на фоне его применения. В России по инициативе ФМБА проходят клинические исследования аналогичного лекарства с тем же действующим веществом.

При этом другие исследования продолжаются. Так, Минздрав России на днях выдал разрешение на участие шести российских клиник в международном клиническом исследовании другой пары препаратов: речь идет о комбинации тоцилизумаба ("Актемра") и ремдесивира. Тоцилизумаб применяется для лечения тяжелых артритов - он справляется с воспалениями, ремдесивир обладает противовирусным действием. Информация о начале испытаний опубликована в Реестре разрешений на проведение клинических исследований Госреестра лекарственных средств Минздрава России, об этом сообщили в компании "Рош".

Кстати, вокруг ремдесивира разворачивается еще одна интрига. На сегодняшний день зарубежные специалисты считают его наиболее эффективным лекарством от нового коронавируса. Производит препарат, первоначально сделанный для противостояния лихорадке Эбола, американская компания. И на днях США объявили, что закупили полмиллиона курсов этого препарата - практически весь объем производства ближайших месяцев. В результате в Европе, где этот препарат недавно зарегистрировали к применению для лечения коронавирусной инфекции, заявляют о его нехватке.

Во всем мире продолжаются поиски эффективного лекарства против коронавируса

В России при этом делают главную ставку на собственные лекарственные разработки. Так, первый российский противовирусный препарат "Авифавир" (действующее вещество - фавипиравир) прошел клинические исследования, зарегистрирован и уже поставляется в российские больницы. Выпущено уже 100 тысяч доз лекарства, начались его поставки в Белоруссию, в ближайших планах Казахстан, идут переговоры со странами Латинской Америки и Ближнего Востока. Поступок американцев, скупивших мировые запасы ремдесивира, кажется, сыграл на руку российским фармпроизводителям. Во всяком случае глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что нашим лекарством - более дешевым и, главное, доступным - заинтересовались уже 50 государств.