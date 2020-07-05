Открытие 30% построенных торговых объектов в России по итогам первого полугодия перенесено на 2021 год и позже, сообщает Cushman & Wakefield. По прогнозам компании, до конца года в стране будет возведено около 350 тысяч кв. м торговых площадей. Большая часть их в столице (230 тысяч "квадратов").

Сроки ввода ряда ТЦ сдвинулись из-за приостановки строек во время режима самоизоляции и трудностей с поиском арендаторов: многие ретейлеры приостановили программы развития и значительно сократили свои планы, отмечает замруководителя департамента исследований и аналитики компании Татьяна Дивина.

Есть примеры, когда в 2014-2015 годах торговые центры открывались с одним якорем (супермаркетом или гипермаркетом), а позднее, в течение года, они постепенно заполнялись. Но сегодня конъюнктура рынка не располагает к открытию новых объектов, отмечают в пресс-службе Российского совета торговых центров.

Сокращение объемов ввода торговых центров в Москве не будет сильным, так как часть их уже находится в высокой степени готовности, считает директор департамента торговой недвижимости Knight Frank Евгения Хакбердиева. По данным Российского совета торговых центров, в стране перенесены на следующий год сроки ввода в эксплуатацию 13 ТЦ с торговыми площадями от 11,5 до 83 тысяч кв. м, которые предполагалось сдать в III-IV кварталах 2020 года. Все строящиеся сейчас проекты были начаты до пандемии, с начала года новых крупных строек не появилось.