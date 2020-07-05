Педиатр рекомендовала объяснить детям о необходимости защищаться от инфекции

Риски заражения коронавирусом, как и другими сезонными инфекциями, остаются, поэтому в Минздраве РФ считают необходимым еще раз напомнить населению о мерах безопасности. Это касается и поведения детей, которые летом много времени проводят вне дома.

Рекомендации о правильном поведении детей в период снятия ограничений дает Клавдия Казакова - врач-педиатр, заведующая отделением патологии раннего детского возраста "НМИЦ здоровья детей" Минздрава России.

"Безусловно, в связи с продолжением пандемии COVID-19, первоочередным является соблюдение всех ранее предписанных Министерством здравоохранения и Роспотребнадзором мер предосторожности для исключения распространения новой коронавирусной инфекции, таких как: соблюдение масочного режима (особенно при посещении общественных мест - магазинов, развлекательных центров, в том числе детских), регулярная гигиена рук, - сказала Клавдия Казакова. - По возвращении домой обязательно необходимо вымыть лицо и руки, аккуратно промыть нос. Если родители совершали покупки, следует обработать с помощью дезинфицирующих средств поверхности приобретенных товаров".

Доктор отметила, что важно объяснить ребенку некоторые правила предосторожности: находясь на улице или в местах массового скопления людей нужно не прикасаться без острой необходимости к предметам, не тереть руками глаза, нос и рот. Важно часто мыть руки и стараться не контактировать с людьми тесно - соблюдать социальную дистанцию.

"Это очень важно сейчас, учитывая статистику заболеваемости. Мы понимаем, что пандемия COVID-19 пока не отступила", - подчеркнула эксперт.

Педиатр также напомнила о других сезонных опасностях: летом учащаются ожоги, укусы насекомых, а иногда и змей.

"Не стоит забывать о кишечных инфекциях, отравлениях. На детских площадках и на улице возможна травматизация, поэтому родители должны обеспечить ребенку максимальную безопасность, выходя из дома. При появлении любых симптомов недомогания у ребенка, следует незамедлительно обратиться к врачу", - заключила доктор Казакова.