Боец UFC Петр Ян уже находится на "Бойцовском острове" в Абу-Даби, где проведет титульный бой в легчайшем весе в рамках турнира UFC 251. Его соперником станет экс-чемпион лиги в полулегкой весовой категории Жозе Алду.

- Мы прибыли! Все отлично. Ждем первых результатов тестов на COVID-19, - рассказал Ян на своей странице в "Инстаграме", показав также пейзажи острова и гостиничный номер, где будет оставаться на протяжении двух дней, пока не узнает, что готовы результаты теста на коронавирус.

Напомним, что титул в легчайшем весе стал вакантным после того, как о завершении карьеры в мае объявил Генри Сехудо. Президент UFC Дана Уайт заявил, что Ян становится первым претендентом на этот пояс, и пообещал организовать поединок.

На "Бойцовском острове" в Абу-Даби должны состояться четыре боя, первый из которых проведут 11 июля. Мероприятие не отменяется, несмотря на то что у одного из участников обнаружили коронавирус. Ему ищут замену.