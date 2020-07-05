Пять пилотов "Формулы-1" отказались преклонять колено на Гран-при Австрии

Пять гонщиков "Формулы-1" отказались преклонять колено на Гран-при Австрии в знак солидарности с борьбой против расизма и дискриминацией.

Как сообщает Sky Sports, из 20 пилотов как минимум 5 заявили об отказе от этого, при этом они выразили солидарность с борьбой с расизмом. В поддержку этой борьбы "Мерседес" перекрасил свои болиды в черный цвет, а "Макларен" принял решение нанести на болиды радугу.

В тоже время все пилоты согласились выйти на гонку в футболках с надписью "End racism".

Один их тех, кто отказался преклонять колено - пилот "Феррари" Шарль Леклер. Он уверен, что в борьбе с расизмом важны не публичные жесты, а поведение каждый день.

"Верю, что значение имеют факты и наше поведение в повседневной жизни, а не формальные жесты, которые могут посчитать противоречивыми в некоторых странах. Я не буду вставать на колено, но это вовсе не значит, что я менее посвящен борьбе с расизмом, чем другие", - написал он в Twitter.