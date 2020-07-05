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05.07.2020 17:01
Рубрика: Экономика

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Почему российские аграрии не хотят выращивать баклажаны и цукини
Текст: Татьяна Карабут
Если отечественных огурцов на российском рынке 90%, томатов - более 60%, то баклажаны, цукини, болгарский перец выращиваются в стране только в открытом грунте и ровно в таком объеме, какого хватает только на сезон до осени. Хранить их негде, а выращивать в теплицах нерентабельно.
Болгарский перец завозят к нам в основном из Китая. Но гарантировать его экологическую чистоту невозможно. Фото: Егор Алеев / ТАСС Болгарский перец завозят к нам в основном из Китая. Но гарантировать его экологическую чистоту невозможно. Фото: Егор Алеев / ТАСС
Болгарский перец завозят к нам в основном из Китая. Но гарантировать его экологическую чистоту невозможно. Фото: Егор Алеев / ТАСС

Цукини, баклажанов, болгарского и тонкостенного перца, редиса, зелени в российских теплицах сейчас выращивается около 20 тыс. тонн в год, оценивает гендиректор компании "Технологии Роста" Тамара Решетникова. Из этого на салаты и зелень приходится больше половины объема, а баклажанов и перца в прошлом году было выращено всего по 2,5 тыс. тонн. "Это несоизмеримо с объемами импорта. Некоторые наши теплицы выращивают эти овощи просто для разнообразия - буквально до 20-100 тонн", - рассказывает эксперт. При этом ждать изменений в ближайшее время не стоит. Для россиян более традиционными овощами считаются огурцы и томаты, в отличие, например, от Западной Европы, где болгарского перца едят в разы больше. Кроме того, для этих культур специфичны технологии выращивания, и даже персоналу нужны другие навыки. Но главное, что останавливает большинство инвесторов, - у этих овощей более длительные сроки вегетации и более низкая урожайность, чем у огурцов и томатов.

Фото: iStock
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Все инвесторы вложили средства в теплицы высотой 6 метров: поскольку огурец растет вверх, то урожайность с 1 кв. метра получается 100 кг в год, а кабачок, баклажан, салат растут внизу, и урожайность в три раза меньше с 1 кв. метра, поясняет директор Национального плодоовощного союза Михаил Глушков.

Себестоимость получается высокой, поэтому рынок заполонил дешевый импорт, прежде всего из Китая. Однако эксперт предостерегает: в Китае, в отличие от Западной Европы, принято подпитывать растения стимуляторами роста, удобрениями и средствами защиты, зачастую неизвестными в России или западных странах. "Поэтому гарантировать, что эти овощи экологически чистые, нельзя", - подчеркивает Решетникова.

Минсельхоз прогнозирует, что в этом году урожай тепличных овощей увеличится на 6% и достигнет рекордных 1,25 млн т. По данным на 10 июня 2020 года, в зимних теплицах собрано 604,6 тыс. тонн овощей, то есть на 24% выше показателя за аналогичный период 2019 года (487,5 тыс. тонн). Из них урожай тепличных огурцов составляет 406,2 тыс. тонн (плюс 22,5%), томатов - 188 тыс. тонн (плюс 26,9%). По оценке компании "Интерагро", валовый сбор прочих овощей в 2020 году может составить 43 тыс. тонн, а импорт - 262 тыс. тонн. По результатам прошлого года 71% от общего объема импорта в этой категории приходился на перец, 20% - листовой салат, 9% - баклажаны.

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