При пожаре на фабрике красок в Баку пострадали шесть человек

Пожар на фабрике по производству красок в Баку локализован, угрозы его распространения нет. Об этом сообщил замминистра по чрезвычайным ситуациям республики Этибар Мирзоев.

"Огонь охватил территорию 2,5-3 тысячи квадратных метров, к его тушению были привлечены до 300 пожарных и около 50 единиц техники. Пострадали шесть человек, в том числе пять сотрудников МЧС", - со ссылкой на источник пишет ТАСС.

Специалистам еще предстоит выяснить причину возгорания. Пожар на фабрике по производству красок "Собсан" в Баку вспыхнул в субботу вечером.