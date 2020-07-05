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05.07.2020 18:09
Рубрика: Власть

Пропишут штрафную

Приставы смогут объявлять в розыск неплательщиков уголовных штрафов
Текст: Владислав Куликов
Министерство юстиции России вынесло на общественное обсуждение пакет законопроектов, вводящих более строгую систему взыскания уголовных штрафов. В частности, судебные приставы смогут объявлять в розыск и задерживать осужденных к штрафам.
Фото: Максим Блинов / РИА Новости Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Как отметили в ведомстве, сегодня есть проблемы с взысканием уголовных штрафов. По данным Судебного департамента при Верховном суде России, за год 75,2 тысячи осужденных были приговорены к штрафам в качестве основного наказания. В том числе штрафы от 5 до 25 тысяч рублей получили 43,3 тысячи человек. Еще 13,2 тысячи осужденных получили штрафы от 25 до 100 тысяч рублей. Штрафы свыше 300 тысяч получили менее тысячи осужденных, из них 221 человек должен был выплатить более миллиона рублей. Такова статистика. Но штрафники платят не всегда.

Фото: Photoxpress
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"Погашено осужденными за 2019 год (с учетом частичного погашения) штрафов на сумму 3,1 миллиарда рублей, что составляет 6,9 процента от суммы, подлежавшей оплате, - рассказывают в минюсте. - В том числе по штрафам, назначенным в качестве основного вида наказания, погашено 21,7 процента, в качестве дополнительного вида наказания - 3,2 процента".

Если осужденный не платит штраф, наказание нужно заменить на другое. Но система, которая должна работать как часы, дает сбой. По данным минюста, в прошлом году судами удовлетворено лишь 26,1 процента представлений о замене штрафа на другое наказание. Иногда штрафники просто не приходят на заседания, а суды отказываются принимать решение заочно. У приставов же нет полномочий задержать прогульщика и доставить на следующее заседание. Получается правовой нонсенс: кто нарушает, тот выигрывает.

За год суды назначили штраф в качестве основного наказания 72,5 тысячи осужденных

Инициативы минюста исправляют ситуацию. "При назначении наказания в виде штрафа за совершение преступления, назначенного в качестве основного вида наказания, с учетом материального положения осужденного и реальной возможности его погашения, суд определяет размер налагаемого штрафа и назначает срок, в который штраф должен быть оплачен осужденным", - рассказывают в ведомстве.

"Осужденный, местонахождение которого неизвестно, объявляется в розыск и подлежит задержанию на срок до 48 часов в целях решения вопроса о заключении под стражу до рассмотрения вопроса о замене штрафа, - говорится в проекте. - Данный срок может быть продлен судом до 30 суток".

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