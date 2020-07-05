Путин убежден, что принятие поправок в Конституцию - правильный шаг

- Я абсолютно убежден в том, что мы правильно делаем, что принимаем поправки к действующей Конституции, - заявил глава государства.

Владимир Путин отдельно остановился на норме, связанной с нерушимостью границ РФ и с невозможностью отторжения ее территорий. Ее, по словам президента, предложили члены рабочей группы и сами граждане. Президент также отметил, что в Конституции есть "и другие вещи, связанные с нашим суверенитетом".

- С тем, что во многих странах без стеснения уже давно сделано, скажем, решение судебных международных инстанций зарубежных не могут противоречить Конституции Российской Федерации, - пояснил президент.

Российский лидер также привел аналогию из прошлого нашей страны. Он напомнил, что в советской Конституции был заложен ленинский тезис о праве выхода республик из состава СССР. "Вот это и есть мина замедленного действия, заложенная еще в 1922 году при образовании Советского Союза", - сказал Путин, подчеркнув, что эта норма повторялась и в последующих конституциях СССР. "Разумеется, подобных вещей мы должны избежать", - сказал глава государства, возвращаясь к одобренной норме о невозможности отчуждения территорий.