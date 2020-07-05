Почти 200 тысяч российских организаций заявили об изменении режимов занятости своих сотрудников. Речь идет о сокращениях, переводах на удаленную работу, неполный рабочий день или неполную рабочую неделю, отпуске без сохранения заработной платы.

По данным Пенсионного фонда России, представленным в Российскую трехстороннюю комиссию (имеются в распоряжении "РГ"), с 1 апреля по 20 июня работодатели сообщили об увольнении 3,52 млн человек и принятии на работу 2,86 млн. Чаще всего увольнялись из организаций здравоохранения и образования, строительной сферы, торговых предприятий. Например, из больниц ушли более 100 тысяч человек.

Колоссальных сокращений не случилось, но по данным на 20 июня, в режиме неполного рабочего дня трудились свыше полумиллиона человек, почти столько же находились в простое (в основном это сотрудники санаторно-курортных организаций, предприятий общепита, аэропортов). За простой, по закону, работодатели должны платить 2/3 от среднего заработка. Но, видимо, не все работодатели смогли это сделать. Нашлись и те, кто отправил сотрудников в отпуск без сохранения заработной платы. На 20 июня было более 100 тысяч человек, которые ушли в такой отпуск. На удаленной работе находились 2,17 млн человек.

В режиме неполного рабочего дня трудились свыше полумиллиона человек, почти столько же находились в простое

В период пандемии закрывались стоматологические клиники, учреждения дополнительного образования, поясняет доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Развитие человеческого капитала" Людмила Иванова-Швец. Часть медиков не захотела работать "в красных зонах", предпочтя уволиться или отправиться в неоплачиваемый отпуск. "Во многих сферах сложилась полярная ситуация - колоссальная нагрузка на учителей общеобразовательных школ и вузов и почти полное отсутствие работы в дополнительном образовании, почти суточные дежурства в коронавирусных зонах и отсутствие работы у стоматологов, отоларингологов", - замечает Иванова-Швец.