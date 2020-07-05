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05.07.2020 09:37
Рубрика: Общество

Еще 561 пациент вылечился от коронавируса в Москве

Текст: Любовь Проценко

Число выздоровевших в столице продолжает расти и уже достигло 157 020 человек. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Врач предупредил об опасности новой вспышки коронавируса

- Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровел еще 561 пациент. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 157 020 человек, - рассказала она.

Отсутствие у человека заболевания подтверждают после лечения специальные исследования. Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы. Донором плазмы может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший коронавирусной инфекцией, не имеющий хронических заболеваний. Также у донора должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.

Если вы выздоровели от коронавирусной инфекции и хотите сдать плазму крови или стать социальным волонтером, обратитесь на горячую линию по номеру 8 (495) 870-45-16, которая работает ежедневно с 9:00 до 19:00.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Пандемия коронавируса COVID-19

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