Какие онлайн-мероприятия подготовили "Московские сезоны"

Организаторы уличных фестивалей, ранее отмененных из-за коронавирусной инфекции, подготовили очередную онлайн-программу для горожан на предстоящую неделю. Посмотреть мероприятия можно на страницах "Московских сезонов" в соцсетях.

Что можно увидеть? Например, телеведущая Оксана Федорова прочитает отрывок из повести Николая Карамзина "Бедная Лиза".

Автор книги "Digital минимализм" Анастасия Рыжина поможет разобраться с "цифровыми завалами", а блогер Олеся Куприн научит готовить дома халву.

Кулинарные видеоуроки есть в арсенале и у шеф-повара Екатерина Кокоревой. Она покажет, как сделать вкусные десерты. Например, торт "Черный лес" (шоколадное лакомство со взбитыми сливками и вишней), "Шоколадные лосята" (мини-пирожные) и клубничный мусс.