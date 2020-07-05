Поликлиники в столице начинают вести плановый прием пациентов

С момента последнего открытия городских пространств, которое прошло в Москве 23 июня, число вновь заболевших коронавирусом сократилось почти на 40%. А после отмены режима самоизоляции 9 июня их стало меньше даже на 59 процентов.

Такое стабильное сокращение заболеваемости в городе новым вирусом позволяет городским властям предпринимать очередные шаги к возвращению работы здравоохранения в обычном режиме. В частности, на прошлой неделе продолжился процесс обратного перепрофилирования городских стационаров, которые во время пандемии лечили только пациентов с коронавирусом. К ранее вернувшимся к своей специализации добавилось еще 3 тысячи коек. Это больницы имени Юдина, имени Спаскукоцкого, имени Виноградова, имени Боткина. Таким образом, уже более половины коечного фонда, развернутого в столице для оказания медицинской помощи зараженным COVID-19, вернется к нормальной работе, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Вслед за стационарами началось возвращение в обычный строй и городских поликлиник. Надо заметить, что их остро не хватало москвичам в эти месяцы. Ведь люди болеют не только коронавирусом. У них болят ноги, спина, сердце… В существенную же часть поликлиник запись по поводам, не связанным с коронавирусом, была приостановлена, так как на их базе работало 48 КТ-центров. Эти центры сыграли большую роль в самый сложный для столицы момент, когда пандемия была на пике заболеваемости и большая часть больниц уже заполнилась заболевшими.

КТ-центры взяли на себя амбулаторное обследование пациентов и помогли отделить легких больных от тяжелых. Лечение легких город организовал на дому, контролируя их состояние с помощью телемедицины. В стационары стали поступать только самые тяжелые. Точно диагностировать их помогли как раз специалисты КТ-центров благодаря компьютерной томографии легких. Они быстро научились определять легкие с так называемыми "матовыми стеклами" - повреждениями, вызванными новой инфекцией. Обследования, проведенные ими, позволили врачам при госпитализации таких пациентов не терять времени на проведение новой диагностики, а начинать сразу лечить.

"Это было своеобразным ноу-хау в мировой практике - организация на базе поликлиник круглосуточных КТ-центров. Теперь, когда мы видим положительную динамику по сокращению новых случаев заболевания, нет необходимости в такой инфекционной инфраструктуре. Мы уже вернули к стандартному режиму работы 12 поликлиник, теперь возвращаем еще 20 зданий КТ-центров для возобновления амбулаторного приема", - прокомментировала ситуацию Анастасия Ракова.

Она напомнила, что 48 КТ-центров, созданных на базе городских поликлиник, сделали за два месяца 185 тысяч исследований пациентов с ОРВИ, внебольничной пневмонией и подозрением на коронавирус, что почти вдвое больше, чем количество КТ легких, проведенных в поликлиниках за весь прошлый год. Благодаря этому городу удалось разгрузить коечную сеть и в то же время не допустить во многих случаях тяжелого развития болезни", - заключила Анастасия Ракова.

Теперь эти поликлиники дезинфицируют в соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами, а весь медицинский персонал проверят на коронавирус. Работа всех врачей будет полностью восстановлена, и лечебные учреждения вернутся к плановому приему пациентов.

Справка "РГ"

Какие именно поликлиники Москвы возвращаются в нормальному режиму работы:

№ п/п

1.

ВАО, Ивановское, Поликлиника № 175

Ул. Челябинская, д.16, корп.2

2. ВАО, Гольяново ,Поликлиника № 191

Ул. Алтайская, д.13

3. ВАО, Перово, Поликлиника № 69

Ул. 2-я Владимирская, д.31А

4. ЗАО, Крылатское ,Поликлиника № 195

Ул. Крылатские Холмы, д.51

5. ЗАО, Раменки, Поликлиника № 209

Ул. Раменки, д.29

6. ЗАО, Крылатское, Клинико-диагностический центр № 4

Ул. Крылатские холмы, д.3

7. САО, Войковский, Поликлиника № 45

5-й Войковский пр-д. д.12

8. САО, Тимирязевский, Поликлиника № 6

Ул. Вучетича, д. 7Б

9. СВАО, Марфино, Поликлиника № 12

Ул. Академика Комарова, д.5, корп.1

10. СВАО, Южное Медведково, Поликлиника № 218

Шокальского пр-д, д.8, стр.1

11. СЗАО, Митино, Поликлиника № 180

Уваровский пер., д.4

12. ЦАО, Красносельский, Поликлиника № 5

Даев пер., д. 3, стр.1

13. ЦАО, Тверской, Поликлиника № 3

Ермолаевский пер., д.22/26, стр.1

14. ЦАО, Басманный, Поликлиника № 46

Ул. Казакова, д.17а

15. ЦАО, Якиманка, Поликлиника № 68

Ул. Малая Якиманка, д.22, стр.1

16. ЮАО, Орехово-Борисово Северное, Поликлиника № 166

Ул. Домодедовская, д.9

17. ЮАО, Чертаново южное, Поликлиника № 170

Ул. Подольских Курсантов, д.2, корп.2

18. ЮВАО, Выхино-Жулебино, Поликлиника № 23

Ул. Авиаконструктора Миля, д.6, корп.1

19. ЮВАО, Марьино, Поликлиника № 36

Ул. Новомарьинская, д.3

20. ЮЗАО, Коньково, Диагностический клинический центр № 1

Ул. Миклухо-Маклая, д.29, корп.2