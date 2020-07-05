После удара молнии 16-летний российский вратарь попал в реанимацию

Футболист клуба "Знамя Труда", 16-летний Иван Заборовский находится в реанимации после попадания молнии. Об этом сообщил клуб на своей странице в Instagram.

"По нашей информации, сегодня на тренировке произошел несчастный случай. В молодого вратаря Ивана Заборовского попала молния, сейчас он находится в реанимации. Надеемся, что все плохое обойдет его стороной", - говорится в сообщении.

"Знамя Труда" из города Орехово-Зуево выступает в третьем дивизионе российского футбола - первенстве ПФЛ в зоне "Запад". Является одним из старейших футбольных клубов страны, он был основан в 1909 году.

В завершившемся досрочно из-за пандемии коронавируса сезоне команда заняла 11-е место.