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05.07.2020 18:36
Рубрика: Власть

В долгу не оставят

Судебные приставы возобновили личный прием
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 145(8199)
В главном управлении Федеральной службы судебных приставов по Москве сообщили "РГ", что личный прием граждан возобновлен, но действует в ограниченном режиме. Попасть на встречу с судебным приставам можно только по предварительной записи.

"Записаться на личный прием можно с помощью сервиса "Запись на прием", который работает в режиме онлайн и осуществляет запись посредством авторизации по ЕСИА лиц, зарегистрированных на Едином портале государственных услуг, - рассказали в ведомстве. - Предварительная запись осуществляется на период не более 30 дней со дня, следующего за текущим".

Фото: Максим Блинов / РИА Новости
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В целях безопасности сотрудников и посетителей прием сторон исполнительного производства и их официальных представителей осуществляется только при наличии средств индивидуальной защиты: маска, перчатки.

Аналогичные правила действуют и во многих других регионах. В Москве за время возобновления личного приема такой возможностью воспользовались несколько тысяч человек. Но число желающих лично переговорить с кем-то из представителей службы гораздо выше. Поэтому, чтобы вписаться в электронную очередь, иногда надо буквально поработать электронными локтями. А между тем, вопросы у людей неотложные и действующие на нервы. Например, надо срочно снять запрет на продажу автомобиля, долг погашен, однако "стоп-сигнал" от пристава еще висит в базе ГАИ. Что делать?

После того, как долг погашен, надо быть готовым подождать некоторое время: электронные базы обновляются не сию секунду, иногда на это уходит несколько дней. Но система сработает

"ГУФССП России по г. Москве рекомендует гражданам и представителям юридических лиц для получения информации о задолженностях пользоваться сервисом "Банк данных исполнительных производств" на официальном сайте ведомства, а также обращаться в письменной форме или посредством сервиса "Интернет-приемная", - рассказывают в ведомстве. - Зарегистрировавшись в "Личном кабинете стороны исполнительного производства" на официальном сайте ГУФССП России по г. Москве или на Едином портале государственных услуг, граждане смогут не только узнать о ходе исполнительного производства, но и обратиться к представителям службы судебных приставов с заявлением или ходатайством в электронном виде, а также получить информацию о наличии задолженностей и тут же их оплатить".

Фото: Photoxpress
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Видеоинструкция по использованию сервисов "Банк данных исполнительных производств" и "Личный кабинет стороны исполнительного производства" размещена на сайте ГУФССП России по г. Москве в разделе Пресс-служба / Медиаматериалы / Видеоматериалы.

Впрочем, воспользоваться электронными сервисами Федеральной службы судебных приставов может любой гражданин. Подробности можно узнать на сайте управления ФССП своего региона или на сайте Федеральной службы судебных приставов. После электронной оплаты надо быть готовым подождать какое-то время: базы обновляются не сию секунду.

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