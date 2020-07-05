В Москве число новых заболевших COVID-19 сократилось почти на 40%

С момента открытия городских пространств в столице число новых заболевших коронавирусной инфекцией сократилось почти на 40%. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

В частности, сегодня, 5 июля, в столице подтверждено 650 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. По сравнению с 23 июня, когда в Москве произошло очередное открытие городских пространств, этот показатель снизился почти на 40%, а по сравнению с 9 июня - датой отмены момента режима самоизоляции - на 59%.

Оперштаб отмечает, что 43,5% среди новых случаев коронавируса - у людей в возрасте от 18 до 45 лет, 33,4% - от 46 до 65 лет, 12,8% - от 66 до 79 лет, еще 4,6% - старше 80 лет. Также 5,7% среди зараженных - дети. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже взяты под меднаблюдение.