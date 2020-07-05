В Москве замечены дикие кабаны

В столице в последнее время все чаще замечают диких кабанов. Их уже видели в Битцевском лесу, природно-историческом парке "Москворечье" и зеленых массивах новой Москвы, сообщает портал mos.ru.

По словам экологов, кабаны - одни из самых опасных зверей столичного региона, поэтому при встрече с ними нужно быть осторожнее. Специалисты "Мосприроды" советуют затаиться. В этом случае животное может и не заметить человека.

Главное - держаться подальше от поросят. Не стоит брать их на руки или фотографировать. Это опасно. Лучший способ спастись от агрессивно настроенного кабана - залезть на дерево.