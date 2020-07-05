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05.07.2020 22:43
Рубрика: Культура

Клады Засечной черты

В Туле откроют Музейный квартал
Текст: Елена Шулепова (Тула)
Российская газета - Федеральный выпуск № 145(8199)
В сентябре в Туле к 500-летию завершения строительства Тульского кремля как основной крепости уникального оборонительного рубежа - Большой Засечной черты, откроется Музейный квартал. Все 26 исторических особняков на улице Металлистов начнут работу по различным профилям. Там разместятся гостиницы, рестораны и кафе, а также представительства федеральных музеев - "Ясной Поляны", "Куликова поля", усадьбы Поленова, Государственного исторического музея. Первой экспозицией музея-заповедника "Куликово поле" в отреставрированном здании станет выставка кладов, найденных на территории Большой Засечной черты.

- Чуть более года назад мы передали реставраторам здания на улице Металлистов. Подходит к завершению монтаж системы пожарной и охранной сигнализации - культурные ценности должны быть под надежной охраной. В ближайшее время туда придут музейщики монтировать экспозицию, посвященную кладам, - поделился директор музея Владимир Гриценко.

Самый древний клад относится к бронзовому веку, а самый "молодой" - к эпохе первых Романовых
Фото: Александр Гальперин/ РИА Новости
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Около 1,5 тыс. различных предметов, включая женские украшения, элементы одежды, оружие, инструменты, предметы быта будут представлены на новой экспозиции. Как пояснил "РГ" ученый секретарь музея Алексей Воронцов, музейщики решили сократить путь от момента находки раритета до представления его широкой публике. Обычно на это уходят годы, новое выставочное пространство, по задумке, позволит устраивать самый первый показ артефактов. Всего будет представлено содержимое девяти кладов. Это схроны, найденные не только на территории Тульской области, но и в других регионах Большой Засечной черты. Самый древний клад относится к бронзовому веку. Это сельхозскинструменты периода, когда человек только научился делать орудия из металла. А самый "молодой" клад - к эпохе первых Романовых.

В регионах Культура Арт Музеи и памятники Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тульская область Тула

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