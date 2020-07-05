В Туле откроют Музейный квартал

- Чуть более года назад мы передали реставраторам здания на улице Металлистов. Подходит к завершению монтаж системы пожарной и охранной сигнализации - культурные ценности должны быть под надежной охраной. В ближайшее время туда придут музейщики монтировать экспозицию, посвященную кладам, - поделился директор музея Владимир Гриценко.
Около 1,5 тыс. различных предметов, включая женские украшения, элементы одежды, оружие, инструменты, предметы быта будут представлены на новой экспозиции. Как пояснил "РГ" ученый секретарь музея Алексей Воронцов, музейщики решили сократить путь от момента находки раритета до представления его широкой публике. Обычно на это уходят годы, новое выставочное пространство, по задумке, позволит устраивать самый первый показ артефактов. Всего будет представлено содержимое девяти кладов. Это схроны, найденные не только на территории Тульской области, но и в других регионах Большой Засечной черты. Самый древний клад относится к бронзовому веку. Это сельхозскинструменты периода, когда человек только научился делать орудия из металла. А самый "молодой" клад - к эпохе первых Романовых.