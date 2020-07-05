Вертолет сел на МКАД из-за крупной автоаварии

Санитарный вертолет Московского авиационного центра сел на МКАД на место крупной автоаварии.

Как сообщили в пресс-службе столичного департамента по делам ГО, ЧС и пожарной безопасности, ДТП произошло на 24 километре кольца.

Как уточняет агентство "Москва", в районе съезда на Каширское шоссе фургон врезался в легковой автомобиль в крайней правой полосе. Один из находившихся в легковушке погиб, двое получили ранения, также пострадал водитель грузовика. Одним из пострадавших оказался ребенок, именно за ним прибыла медбригада на вертолете. Его доставили в специализированное медучреждение.

Движение после перекрытия восстановлено.