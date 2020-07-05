Для туристов-гурманов на Сахалине запустили уникальный марафон

В Южно-Сахалинске начался гастрономический марафон "Почувствуй вкус Сахалина". Продлится он до конца сентября. Это значит, что туристы и гости региона, у которых отпуск ожидается в августе и сентябре, еще успеют всем этим насладиться. Пока марафон доступен только местным жителям, потому что меры профилактики по COVID-19 в области еще действуют, и гостей сюда не пускают. Но с шестого июля ограничения планируют постепенно ослабить.

Остров Сахалин - одна из самых крайних точек на карте России. Место, которое славится своей уникальной природой, вкусными морепродуктами и чудодейственными дикоросами.

Если спросить местных, что туристу привезти отсюда домой, вы обязательно услышите про икру, крабов, гребешок, креветки, палтус, папоротник, черемшу, лопух, морской виноград и кимчи. Сахалинцы уверены - их кухня самая лучшая. И, чтобы доказать это, запустили гастрономический марафон под названием "Почувствуй вкус Сахалина". Уникальность - в продуктах, из которых готовят блюда.

"Морепродукты и дикоросы - это наша "фишка", - подтверждает заместитель руководителя Сахалинского туристско-информационного центра Олеся Корякина. - К нам приезжали представители крупных туристических компаний из Японии и все они отмечали, что у нас очень вкусные морепродукты. Это связано с тем, что мы находимся севернее, море холоднее. А таких дикоросов, как на Сахалине, нет больше нигде. Наша география, климат, все располагает к разнообразию этих культур".

Сначала участвовать в марафоне собирались 13 ресторанов, но, по разным причинам, включиться смогли не все. В итоге осталось шесть заведений. Зато подготовились они идеально, каждый разработал свое уникальное меню. От одного только чтения названий блюд уже разгорается аппетит: картофельный суп-пюре с обжаренным на гриле осьминогом и крапивой, сет "Восточные закуски из дикоросов", ризотто с красной икрой, уха из сезонной красной рыбы, приготовленная на костре с печеным молодым картофелем, морскими водорослями японского моря и медвежьим луком, сахалинская камбала в соусе из лесных ягод с дикоросами. Всего больше 30 позиций по цене от 250 до 1 350 рублей.

"Стоимость блюд зависит от их сложности, - поясняет президент Ассоциации рестораторов Сахалинской области Валерий Ковалев. - Наверняка, кто-то из рестораторов потом оставит в своих заведениях те блюда, которые будут пользоваться наибольшей популярностью. Может они станут какими-то сезонными предложениями".

"Когда запреты снимут окончательно, думаю туроператоры очень активно включатся в эту историю, - говорит Олеся Корякина. - Вряд ли это будут гастротуры, но посещение заведений и дегустацию блюд из меню марафона туристам будут предлагать обязательно".

Окончания карантина организаторы фестиваля ждут и по другой причине. В планах разнообразить его программу различными активностями. Пока среди таких только розыгрыши в социальных сетях, победителей которых рестораны-участники угощают бесплатно. Но если запрет на массовые мероприятия снимут, можно будет устраивать и мастер-классы. А закончить марафон, мечтают организаторы, хотелось бы каким-то большим фестивальным днем сахалинской кухни на городской площади.

"Со всей этой коронавирусной историей летом мы не могли делать акцент на классические турпродукты и маршруты. Поэтому и было принято решение переориентироваться и предложить интересный проект в сфере гастрономии, - рассказала Олеся Корякина. - Времени на подготовку ушло немного. Примерно месяц-полтора. За это время мы собрали участников, сформировали концепцию, разработали фирменный стиль, отсняли блюда".

"Не то, чтобы это совсем новый для нас формат, но такого масштаба еще не было. Поэтому, конечно, марафон - особенное событие, - отмечает Валерий Ковалев. - С его помощью мы сможем познакомить наших гостей, тех туристов, которые будут приезжать на остров, с особенностями сахалинской кухни, брендировать ее. Показать, чем славится Сахалин".

Десять причин побывать на Сахалине

1. Искупаться сразу в двух морях за один день - в Японском и в Охотском.

2. Попробовать гигантских устриц величиной с две ладони.

3. Посетить Сахалинский областной краеведческий музей - один из интереснейших в России как по составу экспозиции, так и архитектурно.

4. Сфотографироваться рядом с одним из 232 водопадов.

5. Насладиться видом города с высоты крупнейшего на Дальнем Востоке горнолыжного курорта Горный Воз-дух.

6. Попробовать чудодейственную (быстро и эффективно снижает артериальное давление) ягоду краснику, которую местные называют "клоповкой".

7. Побывать на маяке Анива - уникальном сооружении, построенном на небольшой скале в открытом море.

8. Прогуляться по набережной Невельска и сделать фото с сивучами.

9. Посетить бесплатный международный кинофестиваль "Край света", куда слетаются звезды российского и мирового кино. В этом году он пройдет с 22 по 30 августа.

10. Попробовать блюда гастрономического марафона "Почувствуй вкус Сахалина".

Как доехать

Из Москвы в сердце островного региона - Южно-Сахалинск - можно добраться ежедневным прямым авиарейсом. Время в пути составит 8,5 часов, а билеты туда-обратно обойдутся примерно в 25 тысяч рублей. Также улететь на Сахалин можно из Новосибирска, Благовещенска, Владивостока, Комсомольска-на-Амуре, Петропавловска-Камчатского и Хабаровска.

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