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05.07.2020 22:40
Рубрика: Экономика

Дальний Восток стал ближе к Черному морю

Хабаровск и Симферополь связали прямые авиарейсы
Текст: Татьяна Дмитракова (Хабаровск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 145(8199)
"Тигролет" - Boeing 747, ливрею которого украшает рыжая морда хозяина Уссурийской тайги, - встретили вчера в Хабаровске водяной аркой. Так по традиции в аэропортах всего мира приветствуют первый рейс. Из Симферополя на Дальний Восток прилетели всего 12 пассажиров - эстафетный экипаж, который тут же повел лайнер обратно. Этим рейсом в столицу Республики Крым вылетели 506 пассажиров-дальневосточников.

- Прямых перелетов по данному направлению не было три года, - напомнил официальный представитель авиакомпании "Россия" Сергей Стариков. - Это не регулярные рейсы в традиционном смысле, а туристические: совместно с одной из туркомпаний мы создали комплексный продукт, который включает перелет, трансфер, проживание, экскурсионное обслуживание и питание. При этом стоимость билета в эконом-классе в один конец - менее 10 тысяч рублей.

Фото: Александр Корольков/РГ
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Хабаровчанка Светлана - в числе первых пассажиров возрожденного рейса. "Собирались провести отпуск в Испании, но коронавирус перечеркнул все планы, - поделилась она. - О полетах в Крым узнали 24 июня и на следующий день купили путевки".

По словам гендиректора АО "Международный аэропорт Хабаровск" Юрия Кондратчика, очень быстро запустить эти рейсы и обеспечить в кратчайшие сроки почти полную их загрузку помогли совместные усилия туроператора, авиаперевозчика и аэропорта.

Кроме того, возобновляются прямые рейсы Хабаровск - Сочи, которые не выполнялись свыше десяти лет. По сочинскому направлению полеты запланированы два раза в неделю - по вторникам и пятницам, в Симферополь один раз - по воскресеньям. Время в пути составит около восьми часов. Планируется, что за сезон, который продлится до октября, новым предложением воспользуются около 50 тысяч туристов. "Для жителей Хабаровского края всегда своеобразным "Сочи" было Приморье, где жители нашего региона могли отдохнуть на берегу моря, на песчаных пляжах. Но сегодня появилась прекрасная альтернатива как по качеству предоставляемых туристических услуг, так и по ценовой политике, ведь Приморье, надо признаться, не самый дешевый вариант для организованного туризма", - отметил Виталий Селюков, замминистра культуры Хабаровского края - председатель комитета по туризму.

С 6 июля прямые рейсы на Черноморское побережье начнут выполнять из Владивостока. С 11 июля прямые регулярные полеты в Сочи стартуют из Благовещенска.

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