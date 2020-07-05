В Хабаровском крае трое детей утонули в Амуре

В Ульском районе Хабаровского края утонули трое детей, купаясь в протоке Мариинская, сообщает следственное управление СК РФ по региону.

Отмечается, что погибшим было 9,10 и 12 лет. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (часть третья статьи 109 УК РФ).

На место происшествия, расположенное в 184 километрах до ближайшего населенного пункта (Де-Кастри), выехали следственно-оперативная группа и представители МЧС.

"В ходе расследования будут установлены причины, по которым малолетние находились возле реки без сопровождения взрослых", - отмечается в сообщении.