Трое строителей погибли в Кировской области

В районном центре Зуевка обрушились плиты перекрытия строящегося ТЦ. Погибли три человека. Еще одного строителя спасатели извлекли живым из-под завала. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии в клинику.

Сообщение о ЧП поступило в областное управление МЧС за час до полудня. Из Кирова в Зуевку выслали три специализированных аварийно-спасательных автомобиля, 11 человек и три единицы техники. Людей вытаскивали из-под обломков с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента.

На месте происшествия, кроме спасателей, работали медики, сотрудники полиции и следственного комитета, а также глава Зуевского района Анатолий Кощеев. По его информации, инвестор - частная компания - имел все необходимые документы, в том числе и разрешение на строительство одноэтажного здания по адресу улица Свердлова, дом 1а.

Сдать объект в эксплуатацию планировалось к началу осени. Строительная площадка, как и положено, была огорожена забором.

Тем не менее среди причин обрушения предварительно называются нарушения при проведении строительных работ и несоблюдение техники безопасности.

По факту гибели рабочих уже возбуждено уголовное дело по статье 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, в результате которого погибли люди). Работавшие на месте сотрудники следкома устанавливают все обстоятельства. Также в офисе строительной компании изъята документация.