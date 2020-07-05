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05.07.2020 22:07
Рубрика: Происшествия

Придавило плитой

Трое строителей погибли в Кировской области
Текст: Андрей Чугунов (Киров)
Российская газета - Федеральный выпуск № 145(8199)
В районном центре Зуевка обрушились плиты перекрытия строящегося ТЦ. Погибли три человека. Еще одного строителя спасатели извлекли живым из-под завала. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии в клинику.

Сообщение о ЧП поступило в областное управление МЧС за час до полудня. Из Кирова в Зуевку выслали три специализированных аварийно-спасательных автомобиля, 11 человек и три единицы техники. Людей вытаскивали из-под обломков с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента.

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На месте происшествия, кроме спасателей, работали медики, сотрудники полиции и следственного комитета, а также глава Зуевского района Анатолий Кощеев. По его информации, инвестор - частная компания - имел все необходимые документы, в том числе и разрешение на строительство одноэтажного здания по адресу улица Свердлова, дом 1а.

Сдать объект в эксплуатацию планировалось к началу осени. Строительная площадка, как и положено, была огорожена забором.

Тем не менее среди причин обрушения предварительно называются нарушения при проведении строительных работ и несоблюдение техники безопасности.

По факту гибели рабочих уже возбуждено уголовное дело по статье 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, в результате которого погибли люди). Работавшие на месте сотрудники следкома устанавливают все обстоятельства. Также в офисе строительной компании изъята документация.

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Приволжье ПФО Кировская область

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