В Кирове ребенок выпал из окна 5 этажа и выжил

Доследственная проверка проводится в Кирове по факту падения полуторагодовалого ребенка из окна. Об этом сообщает СУ СК по региону.

Несчастный случай произошел в микрорайоне Нововятск на улице Коммунистической. Мальчик выпал из окна с высоты пятого этажа сегодня утром. Ребенка госпитализировали.

Известно, что в момент случившегося взрослые были дома. По предварительной информации, малыш залез на подоконник и облокотился о москитную сетку открытого окна, а затем выпал вместе с ней.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.