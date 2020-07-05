В Кировской области рухнули перекрытия на стройке, есть погибшие

В городе Зуевка Кировской области обрушились перекрытия в строящемся здании. Об этом сообщает МЧС по региону.

Информация об обрушении поступила в 10:56. В реконструируемом торговом центре на улице Свердлова под завалами оказались 4 человека.

Как сообщил "Интерфакс", три человека в результате скончались. Еще одного мужчину из-под завалов удалось извлечь живым: его госпитализировали. Все четверо пострадавших - это рабочие, занимавшиеся ремонтом здания. Площадь обрушения превысила 300 кв.м.