На отдыхающих под Красноярском упали деревья, один человек погиб

ЧП произошло в Дзержинском районе Красноярского края - на озере Маслеево. Как сообщили в МЧС региона, ночью 5 июля во время грозы и сильного ветра здесь в сосновом бору повалило более десятка деревьев. Они упали прямо на расположенный под ними палаточный лагерь, где спали отдыхающие.

- В результате происшествия один человек погиб, еще пятеро, в том числе 14-летний подросток, получили травмы. Также пострадали около 20 машин и 10 палаток, - рассказали в МЧС края.

На место ЧП были вызваны сотрудники МЧС и спасатели краевого учреждения "Спасатель". Они расчистили территорию от завалов и распилили поваленные деревья. Работали 33 человека и 10 единиц техники.