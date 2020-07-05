В Дзержинском районе Красноярского края стихия унесла жизнь 34-летней туристки, отдыхавшей на озере Маслеево. Еще пятеро, в том числе 14-летний подросток, получили травмы различной степени тяжести.

- В пятницу и субботу жара перевалила за 30, а в ночь на воскресенье буквально ворвалась гроза, - рассказывают очевидцы. - Десятки деревьев дикий ветер повалил, вырвал из земли с корнем и обрушил прямо на нашу стоянку, повредив 10 палаток, изуродовав почти 20 машин. Но самое ужасное - люди оказались под ударом...

Маслеево - всего в 40 километрах от райцентра - популярно не только у рыбаков. Таежное озеро богато сапропелью, которую используют при грязолечении. Целебные свойства воды, воздух бора привлекают сюда гостей отовсюду. Кто-то располагается на базе отдыха, кто-то предпочитает ночлег под открытым небом.

По данным регионального управления МЧС, несколько дней подряд предупреждавшего жителей края о надвигающемся грозовом фронте, в момент трагедии в палаточном городке находилось почти 200 человек... На устранение последствий ЧП были привлечены 33 специалиста, также 10 единиц техники. До самого утра помогали пострадавшим, распиливали упавшие стволы, расчищали территорию от завалов", - сообщили в ГУ МЧС по Красноярскому краю.

Тем временем краевая прокуратура назначила проверку. "Предстоит установить причины случившегося и дать оценку действиям уполномоченных органов", - сообщили корреспонденту "РГ" в надзорном ведомстве.