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05.07.2020 20:22
Рубрика: Спорт

"Краснодар" и "Зенит" объявили составы на матч

Текст: Максим Домчев

"Краснодар" и "Зенит" объявили состав на матч 26-го тура РПЛ. Клуб из Санкт-Петербурга, в случае победы, досрочно завоюет чемпионский титул.

Фото: Петр Ковалев/ТАСС
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Матч между "Краснодаром" и "Зенитом" начнется в 20:30 по московскому времени. "Зенит", который играет в гостях, выставил на поле сильнейший состав. Место в воротах занял Андрей Лунев, на поле сыграют Бранислав Иванович, Вячеслав Караваев, Ярослав Ракицкий, Магомед Оздоев, Дуглас Сантос, Далер Кузяев и Вильмар Барриос. Атакующее трио "Зенита" составили Артем Дзюба, Малком и Сердар Азмун.

Помешать "Зениту" стать чемпионом уже сегодня постараются футболисты "Краснодара", в составе которых выйдут на поле Матвей Сафонов, Юрий Газинский, Сергей Петров, Кристиан Рамире, Александр Мартынович, Даниил Уткин, Кристофер Оллсон, Кайо, Вандерсон, Тони Вилена и Берг.

После 25-ти туров у "Зенита" 59 очков, у идущего вторым "Локомотива" - 49, а "Краснодар" идет третьим, набрав 45 очков и имея матч против "Динамо" в запасе.

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